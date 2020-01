Maestras oficialmente no tienen tolerancia

La subdirectora de la Dirección Departamental de Educación, Albina Abasto, informó hoy de que oficialmente no hay tolerancia laboral por Día de la Mujer, pero que esta fecha puede ser aprovechada para resaltar el valor de la mujer boliviana, por eso en algunas unidades educativas realizan actos cívicos.



No obstante, en varias unidades educativas del sector privado no hubo clases esta mañana pues las mujeres, tanto maestras como secretarias, no acudieron a sus fuentes de trabajo, cumpliendo la disposición del Ministerio de Trabajo que dispuso asueto con goce de haberes para las trabajadoras del sector privado y público del país, en cumplimiento al Decreto Supremo 17081, aprobado en octubre de 1979.



En Puerto Suárez



Distinta fue la situación en las unidades educativas de Puerto Suárez, donde las profesoras del sistema público y privado, trabajaron con normalidad. Sin embargo, en otras instituciones se acató el asueto.



El Juez Héctor Yabeta, de Puerto Suárez, confirmó que se ha dado cumplimiento a la disposición del Ministerio del Trabajo, dando asueto a las profesionales y demás funcionarias de esa repartición.



A su vez, las trabajadoras informales desarrollaron sus actividades con normalidad, porque “si no trabajamos, qué comerán nuestros hijos”, dijo María Tomichá, que tiene una venta de empanadas y de chicha de maní cerca al mercado municipal.