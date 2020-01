Un diputado denuncia y la dueña de clínica responde

El diputado Luis Felipe Dorado denunció hoy un caso de supuesta corrupción en el seguro de salud del Sinec, por la compra de una clínica en Bs 33 millones. Sin embargo, la propietaria de la clínica, Sonia Menacho, negó la presunta corrupción.



Desde las oficinas de Demócratas, el congresista señaló que el Sinec lanzó una licitación en septiembre para adquirir una clínica de tercer nivel por Bs 12.000.000 y que fue declarada desierta.



Apoyado en una solicitada del Sinec del 22 de septiembre, Dorado señaló que se declaró desierta la contratación y se dispuso la compra por excepción.



Los Demócratas aseguran que en la contratación por excepción, registrada en el Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes), se adjudicó una clínica de primer nivel por Bs 33 millones.



Por este y otros motivos, Dorado anunció que la denuncia será llevada al Ministerio Público y a la Contraloría General del Estado, y que su bancada ya indaga el caso. Se ha buscado una explicación de la Gerencia del Sinec, pero hasta esta hora no se ha conseguido respuestas.



La doctora Sonia Menacho, que vendió la clínica Corazón de Jesús al seguro de salud del Sinec, descartó que existan ilegalidades en la transacción por $us 4,6 millones (unos Bs 33 millones) de su propiedad e invitó al diputado Luis Felipe Dorado a visitarla y revisar el proceso.



Menacho aseguró que en septiembre recibió varias visitas de comisiones del Sinec a su institución, dónde le manifestaron su interés por comprarle su clínica, inicialmente en Bs 12 millones.



La doctora explicó que la clínica es de tercer nivel, es nueva, está equipada y que tiene más de 2.000 metros cuadrados de infraestructura, de modo que no le interesaba venderla en menos de $us 5.000.000, lo que ella consideraba el precio justo.



Sin embargo, dijo que una vez declarada desierta la licitación inicial, una comisión del Sinec le volvió a manifestar interés, pero aclarando que el Sinec no podía pagar lo que pedía. Entonces, les planteó una venta con crédito directo. El Sinec pagaba los Bs 12.000.000 de inicio y luego, entre enero de 2017 y marzo de 2018, completaba el saldo en cuotas. De esta forma cerraron el trato, por lo que, según Menacho, no hay nada irregular.