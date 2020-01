Vera pide pruebas a Cadima sobre 'sospechas'

Francisco Vera, el excandidato a vicerrector del frente Cambio Real, que impulsa Miguel Cadima, llegó hasta la Redacción de EL DEBER para responder a las declaraciones del candidato a rector de la Universidad "Gabriel René Moreno" (Uagrm).



En declaraciones a este medio la noche del jueves, Cadima lamentó la renuncia de Vera y dijo que "sospecha que es posible que el poder económico que tanta conciencia compra, parece nomás que sigue comprando conciencias".



Frente a ello, Vera expuso las razones en las que fundamenta su decisión de dejar su candidatura a vicerrector.



"En ningún momento me reuní con Saúl Rosas ni con Waldo López, ni con (Alfredo) Jaldín, ni siquiera me he reunido con Cadima el día de las elecciones, lo saludé y me retiré a mi domicilio, entonces ¿cómo puede hablar de compra de conciencia?", expresó Vera.



"Me gustaría que presente las pruebas de las sospechas que dice tener", insistió el excandidato por el frente Cambio Real y advirtió a Cadima que no haga suposiciones "falsas" que le hacen mal a su familia y a su imagen profesional.



Vera citó como otra de las causas de su renuncia el hecho de que dirige un movimiento político denominado "La Nueva Bolivia", por lo que está trabajando para las elecciones de 2019. "Si es que iba a asumir el vicerrectorado, no hubiese tenido tiempo para la campaña (política), porque yo tengo que trabajar al detalle con los diferentes sectores", argumentó.



También existen motivos personales, porque aseguró que no puede seguir trabajando con Cadima con quien no tiene buenas relaciones. "No sé qué resentimientos guarda hacia mi persona y cuando me rechazan, no me gusta trabajar con esas personas", enfatizó Vera.



Finalmente, pidió a los estudiantes que no se desanimen y que sigan luchando por mejoras en la universidad y contra los "clanes familiares".