Mutún: ponen en duda capacidad de Sinosteel

El representante de Puerto Suárez en la Empresa Siderúrgica Mutún, Antonio Tudela, declaró el miércoles que mientras no se tenga en físico los documentos que respalden la legalidad y capacidad económica de la empresa china Sinosteel Equipment no se puede concretar el contrato para la construcción de la planta siderúrgica.



"Aún no sabemos en qué situación se encuentra la situación de la empresa Sinosteel (...), queremos tenerla certeza de que la documentación si existe", dijo.



La firma del contrato que debía hacerse a principios de febrero se suspendió con fecha indefinida, debido a que la empresa china no ha presentado todo el respaldo sobre su constitución y finanzas que garanticen la ejecución del proyecto.



Tudela consideró que de persistir ese problema debería plantearse otra licitación para no postergar más la implementación del proyecto siderúrgico de El Mutún, un yacimiento de 40.000 millones de toneladas de hierro y otros minerales ubicado en el oriente boliviano.



La planta deberá fabricar 150.000 toneladas de laminados de acero no planos, producto que se utiliza en el sector de la construcción civil.



La producción deberá cubrir al menos el 60% de la demanda interna; en la actualidad todo el producto de acero laminado es importado de mercados como Brasil y Perú.