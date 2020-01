Juan Gabriel escribió una carta a Peña Nieto

El cantante Juan Gabriel, fallecido el pasado domingo, escribió hace un año una carta para el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en la que ensalzaba al oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), reveló hoy su representante, Silvia Urquidi.



La misiva fue escrita por correo electrónico en 2015 y enviada a Urquidi, quien tenía que ser la encargada de mandarla al presidente, pero nunca lo hizo, explicó hoy la representante en entrevista con Imagen Radio.



"Hace un año me la dio para que yo se lo entregara al presidente. Es (un texto) muy bello, a su manera de él y como él escribía", reveló Urquidi. No obstante, la representante y amiga del divo decidió no enviarla en contra de la voluntad del cantante.



Esta decisión se debió a que Urquidi recordó la controversia desatada el año 2000 cuando Juan Gabriel apoyó públicamente al candidato presidencial del PRI Francisco Labastida, que finalmente perdió.



"Él más afectado fue él", dijo hoy más de tres lustros después del suceso. Explicó que en breve dará a conocer públicamente la carta, con el beneplácito de la familia, y leyó las primeras frases.



"Yo como michoacano de nacimiento, juarense por adopción. Por mis antepasados yo siempre he traído a México en mi corazón representándolo en todas las partes del mundo a través de mi música y mis canciones, por lo que yo, Silvia, nunca me iré, ni el PRI

tampoco". Urquidi, que habló con él hace apenas ocho días, recordó que si bien el mensaje debía ser entregado al presidente, iba dirigida al

PRI.



"Alberto (nombre verdadero del cantante), si no hubiese sido Juan Gabriel hubiera sido presidente de la República porque él siempre tuvo una meta en su vida para lograrlo", apuntó su representante.



El cantante falleció este domingo en California (EE.UU.), de un infarto al corazón, un "mal congénito" en la familia, según recordó hoy su representante.



Urquidi explicó que actualmente la familia se encuentra ya reunida con el cuerpo del artista, aunque todavía no ha tomado ninguna decisión sobre si participará en alguno de los homenajes que se están preparando en varias ciudades de México para recordar al cantante.