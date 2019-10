Autor de lámina pedirá disculpas a las madres

El responsable de la publicación de la lámina que discrimina a las madres de los llanos orientales, Basilio Roque, dijo que pedirá una disculpa pública este miércoles y que el material empezó a distribuirse en 2007, cuando estudiaba Ciencias de la Educación y lo creó con sus compañeros.



"Me están inculpando por todas las otras ediciones y de deberían buscar a los demás responsables. Yo lo hago, pero no es justo que me atribuyan todos los errores porque doy la cara", dijo en contacto telefónico con el canal Red Uno.



La presidenta del Concejo municipal, Angélica Zapata, reprochó la actitud del profesional en educación y anunció que apoyarán las investigaciones.



"Contradictoria su explicación porque primero dice que es el autor, luego que fueron sus amigos y por último que también hay otra empresa. Como profesional en educación debería conocer el alcance del contenido", manifestó.



Desde el Viceministerio de Descolonización indicaron, sin revelar la identidad del autor de la lámina, que pedirá disculpas públicas hoy, a las 10:00 en La Paz.