Donald Trump en el poder

Donald Trump asumió la Presidencia de Estados Unidos en el marco de una admirable transición pacífica y ordenada del poder. El nuevo mandatario constitucional recibió el mando tras jurar en el cargo ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia en el mismo instante en que finalizaba el periodo presidencial de Barack Obama. Un verdadero ejemplo para el mundo, que muestra a un país sólido en sus instituciones democráticas, pese a sus profundas diferencias internas.

Se inaugura, de esta manera, una nueva era política y económica con impacto no solo para Estados Unidos, sino para el planeta en su conjunto. Esto es así porque la potencia del norte tiene tal peso específico que cualquier política implementada en Washington tiene efectos sobre la mayoría de los países, incluso en las otras grandes potencias como China, Rusia, Japón o la Unión Europea. América Latina no podrá evadir esta compleja realidad.

Trump fundamentó su discurso de posesión en una idea central: Estados Unidos se ocupará de sus asuntos estratégicos en primer lugar y privilegiará una política proteccionista de su industria frente a la globalización. Con claros tintes populistas, hizo una dura crítica a los políticos tradicionales que, según dijo, se olvidaron de las necesidades reales de los estadounidenses, en particular, de aquellos que quedaron afectados por la crisis económica y el traslado de empresas a otros países, entre ellos, México. Trump alertó, con razón, que hay un Estados Unidos que sufre la pobreza, el desempleo y la violencia callejera. El reto que enfrenta no será menor y es probable que muchos de sus planteos discursivos queden solo en eso. De hecho, si bien fue postulado por el Partido Republicano, estamos frente a un ‘outsider’, un líder que viene de afuera de la política tradicional y que no tiene apoyo pleno de los republicanos en el Congreso.

Hay preocupación por las políticas que Trump pueda implementar contra los miles de migrantes indocumentados y un posible quiebre del acuerdo de libre comercio con México. Bolivia tiene una agenda pendiente con Washington. El presidente Evo Morales ha expresado su esperanza de que se repongan los embajadores de ambos países a fin de establecer una relación diplomática plena. El encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Bolivia, Peter Brennan, también respaldó la necesidad de dar ese paso próximamente. Ojalá se pueda concretar para mejorar las difíciles relaciones que se mantienen entre ambos países