Eugenio Martínez: “La incertidumbre es lo que más daño causa a la reputación”

Kreab, una consultora de comunicación, reputación y asuntos públicos de origen sueco con presencia en 25 países e integrada por 500 ejecutivos y 800 clientes, ha visto una gran oportunidad de expansión en América Latina. El español Eugenio Martínez Bravo, Managing Partner de Kreab Iberia y responsable de expansión de la firma en Latinoamérica, explica los retos que observa en Bolivia donde ya incursionó esa firma hace casi un año.

Recientemente ha alcanzado un acuerdo de integración con Mora y Araujo, especializada en comunicación corporativa.



—¿Qué los motivó a llegar a Bolivia con sus servicios?

Me fascinó el crecimiento económico y dinamismo empresarial que vi en Bolivia, sobre todo en Santa Cruz, que no es tan conocido en otras partes del mundo. Estudié datos macroeconómicos y detecté un potencial de inversión. También encontré un gran capital humano acorde a nuestros estándares culturales.



—¿Qué talentos buscan hoy compañías como Kreab?

Se buscan capacidades digitales integradas dentro de la comunicación. Requerimos perfiles multidisciplinarios y que conozcan el mundo empresarial. Y entre los valores de las personas, que tengan gran compromiso y lealtad.



—¿Cuáles son las mayores preocupaciones de las empresas?

La palabra de moda hoy es la transformación o lo que llamamos gestión del cambio. La transformación digital ha desencadenado una gran revolución que tiene como efecto la transformación cultural. Frente a ello, se está trabajando más la comunicación interna, que es la que, con los propios empleados como ‘embajadores’ de la marca, provoca la comunicación externa.



—¿Qué rol cumplen hoy las consultoras de comunicación?

Las empresas se han sofisticado mucho, cuentan con equipos internos con gran conocimiento de la comunicación, de los asuntos públicos y de las relaciones institucionales, pero siguen necesitando los ojos de afuera que les guíen sobre cómo gestionar su reputación. Nuestro sector antes era mal llamado agencia de comunicación, solo se dedicaba al relacionamiento con los medios, a desarrollar planes de comunicación y al ‘storytelling’. Hoy hemos pasado al ‘storydoing’, que implica a las comunidades dentro de las campañas para que el consumidor o la audiencia las perciba como auténticas. Ante una crisis reputacional o situación compleja la empresa necesita expertos que le ayuden con un plan de acción inmediato.



—Y, ¿cuál es la mejor manera de enfrentar una crisis?

Hay una diferencia entre las empresas que están preparadas para situaciones de crisis y aquellas que no. Tendrán más ventajas competitivas las compañías que ya vienen comunicando con anterioridad sus valores y atributos o que están listas para explicar la crisis afrontando la realidad sin esconder nada. Y si se equivocaron, pedir disculpas. Las crisis pueden ser una gran oportunidad para cambiar la cultura de la compañía. Las primeras 48 horas son críticas.



—¿Cómo evitar que esa crisis afecte el clima laboral?

Se necesita una comunicación fluida. Lo que más daño causa a la reputación de una compañía es la incertidumbre. Y eso se contagia a los empleados. Los rumores hacen que el talento bueno se vaya. Y ahí la comunicación interna tiene que ir muy alineada con la comunicación externa. Lo mejor es explicar que está haciendo la empresa para superar esa crisis y contarlo de una manera directa y sencilla.



—¿Cómo trabajan con el sector público?

Nosotros asesoramos a gobiernos nacionales y locales. Algo que nos llama la atención es cómo se está dando más importancia a la marca-ciudad o marca-país para atraer inversiones extranjeras. Y ahí la comunicación juega un papel fundamental para generar confianza y credibilidad del país.



—¿Hacia dónde nos está llevando la era digital?

El cambio cultural mayor que se viene está relacionado con el uso de las redes sociales corporativamente, para interactuar con todos los grupos de interés. Hoy se las emplea más para el marketing digital, como una herramienta para incrementar la facturación o para promocionar un producto o servicio. Por otro lado, la transformación digital está eliminando todos los canales intermediarios. El cliente ya se conecta directamente con el consumidor. Somos conscientes de que un periodista hoy está bombardeado con información y queremos convertirnos en un medio de ayuda confiable. Medimos mucho ese filtro. La nota de prensa se está usando menos. Hoy se prioriza el contacto directo y se usa mucho el celular.



—Como presidente de Plataforma Blanca y candidato futuro a la presidencia del Real Madrid , ¿cuál cree que es el secreto de éxito del management de ese club de fútbol?

Queda claro que la fuerza de una marca atrae siempre al mejor talento.