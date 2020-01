Fidel Castro, un jubilado omnipresente en Cuba

Fue una de sus primeras prohibiciones apenas triunfó la revolución: no habría ni estatuas ni calles con su nombre. Pero a un día de cumplir 90 años, Fidel Castro, ya jubilado del poder, es paradójicamente la imagen de la Cuba rebelde que atrae al turismo.



Solo el otro ícono de la gesta revolucionaria, Ernesto "Che" Guevara, ejecutado hace 48 años en Bolivia, compite con la imagen del comandante.



Retirado hace 10 años, Fidel Castro es prácticamente inaccesible. Apenas recibe esporádicas visitas de personalidades en su casa de La Habana - que muy pocos podrían ubicar -, y todavía más escasas son sus apariciones públicas o las fotos recientes de él.



Un presente discreto que contrasta con las cinco décadas en que estuvo al frente de la isla socialista, ejerciendo un liderazgo omnipresente antes de que cayera enfermo y cediera el poder a su hermano Raúl.



Generaciones de cubanos crecieron con la imagen y presencia cercana de Fidel, el mismo que predicó su rechazo al "culto a la personalidad".



"Soy hostil a todo lo que pueda parecer un culto a la persona (...) y no hay una sola escuela, fábrica, hospital o edificio que lleve mi nombre. Ni hay estatuas, ni prácticamente retratos míos", dijo Castro al periodista francés Ignacio Ramonet en un libro de conversaciones publicado en 2006.



Pero el líder de la revolución no pudo evitar que su imagen se le escapara de las manos. "Fidel es un paradigma que siempre seguirá vivo para todos los cubanos", señala sin dramatismo Celia Gómez, una psicóloga de 27 años.



El cumpleaños de Fidel ocasionó que una universidad de la provincia de Santa Clara anunciara el 17 de julio el lanzamiento de una aplicación con datos biográficos, frases y anécdotas, pese al restringido acceso al internet en la isla.



A Juan Carlos Cabezas, un estudiante de sicología chileno de 25 años, le llamó la atención la gran cantidad de rostros de Fidel que se exhibe en La Habana. Fidel "se ha ido transformando más como un ícono, un símbolo (...), ya no es solamente una persona, sino que representa algo más", comentó a la AFP.



Tras Fidel



En Cuba hay 285 museos, ninguno de ellos dedicado a Fidel Castro, pero su presencia está en una decena de ellos. En el de la revolución, en La Habana, puede verse algo parecido a una efigie del noneganerio líder: una pequeña escultura que lo muestra junto al "Che" y a Camilo Cienfuegos, el otro héroe de la revolución de 1959 que murió ese año en un accidente aéreo.



También se puede rastrear pasajes de su vida en la casa natal en Birán, en la provincia de Holguín; en el antiguo cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, en el apartamento de O y 25, en La Habana, donde preparó el fallido ataque contra el destacamento militar.



En el museo de Playa Girón, se conservan armas, uniformes y fotos de la batalla de Bahía de Cochinos, donde Fidel Castro derrotó a más de un millar de exiliados cubanos armados por Estados Unidos, que invadieron la isla en 1961.



Con el deshielo diplomático entre La Habana y Washington, en 2015, la historia de la revolución - indisociable de la de Fidel - interesa a los norteamericanos que visitan Cuba.



Los presidentes de Bolivia Evo Morales (centro) y de venezuela, Nicolás Maduro, en una visita a su amigo Fidel Castro en Cuba La imagen e historia de la revolución cubana es lo que atrae a los turistas