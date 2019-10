Evo respalda a comisión y dice: 'Bolivia se respeta'

A pocas horas de su regreso, la comisión que viajó a Chile a la cabeza del canciller David Choquehuanca se reunió hoy con el presidente Evo Morales, quien le dio su pleno respaldo al trabajo que realizó a pesar de los inconvenientes que tuvo para ingresar a los puertos chilenos de Arica y Antofagasta para verificar las denuncias de abusos contra los transportistas bolivianos.



Tras el anuncio del canciller chileno, Heraldo Muñoz, de que a partir de ahora se le exigirá visa de ingreso a las autoridades bolivianas, el presidente Morales calificó de "racistas" y "discriminatorias" las actitudes de las autoridades del vecino país y dijo estar convencido de que ahora "son otros tiempos de integración, de trabajar de forma conjunta".



"Como cualquier autoridad del mundo (el canciller) tiene la obligación de proteger a un sector afectado (en este caso los transportistas) y cuando no nos escuchan es necesario ir hasta el lugar", argumentó Morales justificando la forma en la que procedió la comisión, situación que ha sido cuestionada por las autoridades chilenas considerando de que no se cumplieron los protocolos.



El primer mandatario, acompañado del vicepresidente Álvaro García Linera, del canciller Choquehuanca y del resto de la comisión que viajó destacó la "fortaleza y valentía" que tuvieron para cumplir con ese trabajo y admitió que estos "son tiempos difíciles.



"No puedo entender cómo en estos tiempos puede haber discriminación, veremos qué corresponde (hacer). Ya no estamos en tiempos de la colonia, yo sé que no es el pueblo chileno sino algunos que tratan de intimidar, de escarmentarnos, pero agradezco a los periodistas que acompañaron a la comisión y evidenciaron los hechos. Saben exactamente qué trato recibimos de Chile. A nombre del Gabinete y del pueblo lo felicitamos señor canciller por esta delegación que viajó a los puertos chilenos que antes eran bolivianos", expresó Morales.



"A partir de la visita de esta comisión (a Chile) Bolivia se respeta y vamos a hacer respetar, esta clase de delegaciones vamos a organizar mejor todavía. Queremos que se respeten los acuerdos internacionales al margen de los problemas que tenemos, hay tantos problemas por resolver con Chile, tantas veces intentamos resolverlos con el diálogo pero se valen de algunos argumentos para abandonar el diálogo o para dilatarlo y no resolver demandas históricas", enfatizó el presidente.



Si bien estaba prevista una conferencia de prensa del canciller Choquehuanca para la mañana de este miércoles, cerca de las 8:45 se anunció su postergación para el jueves.