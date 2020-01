Gobernador de Salta rechaza idea de muro fronterizo con Bolivia

"Me parece una caricatura de lo que significa la política de relaciones exteriores de los países", afirmó el gobernador de la provincia de Salta (Argentina), Juan Manuel Urtubey, sobre el debate de la construcción de un muro fronterizo con Bolivia para reducir la criminalidad.

La autoridad se reunió esta mañana con intendentes del área metropolitana para avanzar en acciones que permitan mayor sustentabilidad en las ciudades, de acuerdo a un reporte del portal 'El Tribuno'.

Explicó que "lo que hay que hacer es cumplir las normas", a tiempo de referirse a los cambios en el régimen de migraciones argentino, que entre otros puntos acorta los tiempos para definir la expulsión de un extranjero con antecedentes penales.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri, que relacionó a bolivianos, paraguayos y peruanos con el incremento del narcotráfico en su país, también descartó la idea de levantar un muro fronterizo.

"Nuestro problema con la frontera no es la gente, nosotros no tenemos un problema con la inmigración, tenemos un problema con el narcotráfico y con el contrabando. Nuestro problema no es la gente", enfatizó durante el fin de semana.

Hoy el polémico diputado argentino, Alfredo Olmedo, sugirió la construcción de un muro en la frontera con Bolivia para evitar el paso de los extranjeros sin control.