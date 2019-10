MAS niega que cocaleros vayan a votar en Tarija

Una importante cantidad de cocaleros de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba se trasladaron a Tarija para fortalecer la campaña del candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Pablo Canedo, lo que despertó sospechas de la oposición.



"Rechazamos la actitud de los opositores sobre el traslado de gente, nos han solicitado llevar mil bolsas de coca y es mentira que los cocaleros vayan a votar en Tarija. No es posible el fraude porque votarán los que votaron la anterior vez", señaló a EL DEBER la dirigente Leonilda Zurita.



La dirigente explicó que los militantes fueron para apoyar la campaña en su última jornada, junto con la dirección nacional del oficialismo. Calificó como especulación que se pretenda alterar los datos del balotaje en ese departamento.



"Cada uno traerá entre cuatro a cinco paquetes y la campaña se está cerrando, esta noche se acaba y veremos qué pasa. Los dirigentes tienen otras actividades que cumplir; mañana estaremos en otro lado y no nos quedaremos acá", agregó Zurita.



Explicó que la intención no es controlar las mesas de sufragio el próximo domingo durante la segunda vuelta y acusó a los opositores en esa región de intentar confundir y desprestigiar al Tribunal Departamental Electoral (TDE) de esa región.



Desde hace varios días el presidente Evo Morales y varias autoridades del Ejecutivo se trasladaron a Tarija para reforzar la campaña electoral, mientras que desde Unidad Departamental Autonomista (UDA) se denuncian posibles irregularidades.