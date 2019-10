Culturas reprocha críticas al carnaval de Santa Cruz

El ministro de Culturas, Pablo Groux, reprochó las críticas realizadas por el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, contra el carnaval de Santa Cruz. Consideró apresuradas y quizá tergiversadas las declaraciones.



"Creo que ha sido una declaración un tanto apresurada o mal interpretada, pero está claro que el Estado Plurinacional ha reconocido al carnaval cruceño como un carnaval que forma parte del patrimonio cultural de nuestro país", resaltó la autoridad en entrevista con EL DEBER.



La pasada semana el viceministro Cárdenas pidió a las comparsas cruceñas explicar el origen y los fundamentos culturales de su carnaval, señaló que no se trata de "bailar por bailar" y lamentó que se limite a una adaptación a las exigencias de los jóvenes.



“Si solamente se trata de bailar y divertirse, tiene otro punto de partida (…) No creo que sea parte de la cultura, si lo adoptan debe ser algo que lo sienten propio. Somos muchas culturas y el desafío es explicar nuestras fiestas”, aseveró el funcionario también en entrevista con EL DEBER.



Groux respondió y sostuvo que quizá algunos ciudadanos no conozcan la festividad y su significado, pero aseguró que existe gran trascendencia en el imaginario social de Santa Cruz. Afirmó que el Gobierno respeta la celebración.



"Hay características muy propias que no se encuentran en ninguna parte del país, la organización de la sociedad en las comparsas, la elección de sus representantes, su importancia y características propias de música y baile, eso ha ganado el reconocimiento del Estado"



Anticipan la visita del vicepresidente



El ministro anticipó que como es costumbre, el vicepresidente Álvaro García Linera estará presente en la celebración del carnaval en Santa Cruz y quizá el presidente Evo Morales pueda asistir, según su agenda para esas fechas.



"Son sus despachos los que manejan sus tiempos, aunque es habitual que el vicepresidente pueda participar en la actividad y esperemos que mi tiempo me permita hacerlo. Voy a hacer muchos esfuerzos por trasladarme a Santa Cruz", informó en contacto telefónico.