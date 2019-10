Vega Solvi no pagará la prima a sus trabajadores

En el segundo día de paro de actividades de los trabajadores de Vega Solvi, la administración de esta empresa recolectora de basura salió al paso y confirmó que no habrá pago de la prima de utilidades, bono que reclaman los manifestantes.



Edgar Landívar, administrador financiero de Vega Solvi, en conferencia de prensa sostuvo que la firma brasileña no está en condiciones de realizar este pago debido a que en la gestión pasada no generó utilidades.



Además, señaló que este y otros pedidos ya se ventilan en el Ministerio del Trabajo y que esta será la instancia que resolverá el conflicto. Landívar agregó que con la medida de protesta la perjudicada no solo es la ciudadanía, sino también Vega Solvi.



Por su lado, el sindicato de trabajadores manifestó que la protesta continúa. Con este martes ya se cumplen dos días en que no se recoge la basura de la capital cruceña a consecuencia del paro.