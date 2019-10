Gobierno confirma el pago del doble aguinaldo

24/05/2015

?

Optimistas por el desempeño del primer trimestre de la economía nacional que registró un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de un 5% e impulsados por las proyecciones del Banco Mundial (BM) que vaticina un crecimiento del 4,8% y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que apuesta por una expansión del 5%, el Gobierno confirmó el pago del doble aguinaldo.



Según la agencia estatal de noticias ABI, el ministro de Economía, Luis Arce, dijo que se pagará el segundo aguinaldo este año, tomando en cuenta que las previsiones de crecimiento económico para esta gestión, hechas por el Gobierno y por organismos internacionales, pronostican una expansión superior al 4,5%, que es la condición para cancelar el beneficio.



Arce remarcó que el Gobierno calcula que el PIB de este año crecerá un 5%, que sumado a las cifras del BM y al de la Cepal con seguridad habrá un segundo aguinaldo.



Sobre los datos que maneja el Fondo Monetario Internacional (FMI) Arce restó importancia a la previsión de crecimiento que hizo el organismo, que en su último informe previó una expansión del 4,3% para el país.



Para la autoridad los técnicos del FMI no conocen cómo se mueve la economía boliviana. "No están presentes acá, por lo tanto desconocen lo que pasa aquí", dijo Arce.



Al respecto el presidente del país, Juan Evo Morales, minimizó los datos del FMI y subrayó que de cumplirse las proyecciones de la Cepal y del BM con seguridad que el Gobierno deberá pagar otra vez este beneficio que a su criterio es una de las variables que dinamiza al mercado interno y beneficia a la economía nacional.



El pago del beneficio

Se pudo saber que en la cancelación del doble aguinaldo, en principio los plazos que se manejan serán como las del año pasado en donde el sector público debió pagar el beneficio entre el 15 y 20 de diciembre, mientras que para los privados el plazo se extenderá hasta el 31 de diciembre.



También se indicó que los trabajadores eventuales y los que ocupan cargos jerárquicos gozarán del doble aguinaldo, mientras que se mantendrá la postura de no inlcuir a los jubilados en la norma.

Para la Central Obrera Boliviana (COB) se debe ser cauto para no generar falsas expectativas entre los trabajadores y sus empleadores que esperan recibir el beneficio