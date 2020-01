Experto da cinco claves para tener éxito en los negocios

Las grandes compañías y también las microempresas pueden lograr mayores beneficios mediante un buen plan de gestión de sus cuentas en redes sociales que contemple estrategia, insights o información sobre el cliente, contenidos, creatividad y analítica.



El experto argentino en marketing digital Pablo Di Meglio, que llegará a Santa Cruz para disertar sobre estrategia de publicidad en redes sociales en el seminario Go Social Bolivia, explicó que se subestima el poder de las redes sociales y pocas empresas como Unilever lograron explorar casi todas las posibilidades que ofrecen para hacer negocios.



“Muchas veces las redes sociales se usan mal, porque las compañías simplemente quieren estar en Facebook y Twitter. No estructuran un plan y falta claridad sobre los objetivos”, dijo Di Meglio por vía telefónica desde Bogotá.



El consultor indicó que un buen plan de gestión debe contemplar una estrategia para saber qué tipo de contenidos se publicará y cómo se captará usuarios influyentes para difundir mensajes.



“Muchas compañías abren cuentas en las redes sociales simplemente porque son gratuitas y piensan que mágicamente, de la noche a la mañana, van a tener resultados. La realidad es que faltan planes estratégicos”, indicó.



Di Meglio estará por primera vez en Santa Cruz; trabajó durante años en SAB Miller y Pepsico Inc en la región. “Tengo muchas ganas de conocer Bolivia, donde hay mucho por hacer todavía en redes sociales”, expresó.



Estos y otros temas de marketing digital se discutirán en Go Social Bolivia, que se realizará el 5 y 6 de abril en el hotel Los Tajibos. Para mayor información sobre el seminario pueden comunicarse al 678-98765