31 de mayo, tope para pagar el retroactivo

El Ministerio de Trabajo reglamentó el Decreto Supremo 2748 de incremento salarial y estableció que el pago del retroactivo para el sector privado y público se debe cumplir hasta el 31 de mayo. También se determinó la exclusión de ocho cargos jerárquicos en las entidades privadas.



La medida asumida por el Ejecutivo fue criticada por el sector privado, que remarcó que muchas empresas no podrán cumplir con el plazo e hicieron notar que para la elaboración de la reglamentación el sector no fue invitado a participar.



Ronald Nostas, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), indicó que una vez más el sector sufre la presión del Gobierno y un trato discriminatorio, pues a su criterio se exige a los empresarios mientras en el sector público se hacen muchas concesiones.



De acuerdo a la Resolución Ministerial 444/2016 el incremento salarial del 6% al haber básico y del 9% al Salario Mínimo Nacional (SMN), se aplica en el sector privado, a los trabajadores con relación laboral en condiciones de subordinación y dependencia, trabajo por cuenta ajena, que perciba remuneración en cualquiera de sus formas bajo cualquier modalidad de contratación laboral, sea ésta por tiempo indefinido, a plazo fijo, por temporada, por realización de obra o servicio, a destajo o eventual.



Según la normativa, que se parece a la del año pasado, el incremento salarial no es obligatorio para el personal de la empresa que ocupe cargos de presidente, vicepresidente y miembros de directorios, así como gerentes, subgerentes, directores generales, directores y subdirectores ejecutivos o de cargos de igual jerarquía, que tengan un nivel salarial acorde al cargo asignado.