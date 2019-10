Se rompe el diálogo entre Gobierno y Comcipo con acusaciones mutuas

Los ministros de Estado abandonaron las instalaciones del Fondo Nacional de Desarrollo Rural (FNDR), tras esperar casi por toda la tarde a los dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) para reiniciar el diálogo sobre el pliego de 26 puntos.



Más tarde, en conferencia de prensa, tanto el titular de la cartera de Gobierno, Carlos Romero, como el de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, anunciaron que abandonan el diálogo con los potosinistas.



"Ellos han abandonado unilateramente, abusivamente el diálogo, no es que el Gobierno está rompiendo el diálogo, simplemente estamos dando por culminado el diálogo. Los ministros han firmado las actas correspondientes que han sido trabajadas con los dirigentes de Comcipo y seguramente ellos se apersonarán para estampar sus firmas", expresó Romero.



El ministro explicó que los representantes de los manifestantes ingresaron en muchas contradicciones durante estos días de negociación, iniciada el sábado, por lo que no se sabe qué esperar sobre el conflicto que, hasta la fecha, lleva 23 días con esa región paralizada.



A su vez, los asoció con sectores opositores de la derecha boliviana. "Quieren justificar su bandera política del federalismo radical, seguramente estarán coordinando con los políticos neoliberales que se han escapado del país por no rendir cuentas ante la justicia", dijo Romero.



Por su parte, Quintana, pidió a Comcipo "que abandone las armas de la violencia y el simulacro de diálogo".



Minutos antes, Jhonny Llally, máximo dirigente de los cívicos potosinistas, había pedido paciencia a los ministros y propuso instalar la plenaria este miércoles a las 09:00 y trabajar hasta terminar el diálogo.



"Mañana se reinicia el diálogo a las nueve de la mañana", señaló el dirigente Milton Navarro antes de retirarse junto a sus bases de las instalaciones del FNDR, donde dialogaron con ministros de Estado por cuatro días consecutivos.





Tuit del Ministerio de Gobierno:

Min Romero: Prensa es testigo de que COMCIPO cambió las reglas y abandonó abusivamente el diálogo



Comcipo redobla acusaciones

Luego de la conferencia de prensa de ambos ministros, Comcipo difundió en su cuenta de Facebook un comunicado en el que señala al Gobierno de romper su compromiso.



"En un acto de soberbia y engaño ministros de Estado rompen su compromiso y difunden mensaje temerario y de confrontación contra Potosí, a partir del manipuleo del canal estatal, transmiten de manera inextensa informes y mensaje del Gobierno, sin la presencia de la representación cívica, con el que se acordó instalar plenaria el día de mañana", indica el mensaje en el Facebook institucional.



Texto completo en Facebook de Comcipo:

GOBIERNO SOBERBIO Y FALTANDO A LA VERDAD DESCONOCE A COMCIPO Y ROMPE DIÁLOGO