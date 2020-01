Condenan a peluquera que rechazó a musulmana

Una peluquera compareció este jueves en un tribunal de Noruega por haber rechazado a una musulmana que llevaba el hiyab, en el primer caso sobre el uso del velo juzgado en el país.



Merete Hodne enfrenta hasta seis meses de cárcel por no haber aceptado en octubre a Malika Bayan en su peluquería de Bryne, un pueblo del suroeste de Noruega, afirmando según el acta de acusación que "tendría que buscarse otro sitio porque ella no aceptaba (personas) como ella".



"No quiero este mal en un espacio donde yo decido. Este mal es la ideología del islam, el mahometismo, y el hiyab es el símbolo de esta ideología como la cruz gamada lo es del nazismo", declaró Hodne a la cadena de televisión TV2.



Presentada por los medios noruegos como una exmilitante de movimientos islamófobos como Pegida, la peluquera, de 47 años, afirmó que aceptar en el salón a una mujer con velo le habría obligado a rechazar a clientes masculinos a los que la eventual clienta no podría mostrar sus cabellos.



"No puede estar mal abrir la puerta de una peluquería para pedir cuánto vale hacerse mechas", reaccionó el año pasado la joven musulmana, de 24 años, citada por la prensa. "Me siento profundamente humillada por ser tratada de esta manera en un espacio público en mi propio país", se lamentó.



La peluquera rechazó pagar una multa de 8.000 coronas (unos 980 dólares) por discriminación religiosa. El caso está ahora en manos del tribunal de Jaeren, que tiene que examinarlo este jueves.



La Policía informó que pedirá que la multa sea elevada a 9.600 coronas (unos 1.200 dólares) o, en el caso de que la mujer decida no pagarla, que sea condenada a 19 días de cárcel