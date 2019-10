Bachelet llama a respetar tratados internacionales

La mandataria chilena Michelle Bachelet participó este lunes por la tarde en el debate general de la 70º Asamblea General de ONU. Durante su discurso habló del calentamiento global, seguridad internacional y migración pero no hizo mención alguna sobre el fallo de La Haya respecto a la demanda marítima boliviana.



No obstante, Bachelet señaló que todos los países deben mantener un "apego al derecho internacional, que incluye el estricto respeto a los tratados, como una garantía de la paz y estabilidad internacional. Ello requiere respetar lo pactado, así como no hacer un uso indebido de los mecanismos que hemos diseñado para resolver pacíficamente las diferencias que pudiesen existir".



Posteriormente indicó que su país tiene una de las costas marítimas más largas del mundo y que será sede de la conferencia "Our Ocean" (Nuestro Océano) para acordar compromisos sobre la contaminación de mares y preservar la diversidad de los recursos marinos.



Tras ese anuncio, felicitó a los gobiernos de Cuba y Estados Unidos por el restablecimiento de relaciones diplomáticas y reiteró la postura de su país ante los desacuerdos internacionales, dijo que Chile alienta el diálogo y el derecho internacional para resolver diferencias.