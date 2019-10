Quiroga cree que el MAS recibió "sopapo electoral"

El expresidente y jefe del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Jorge "Tuto" Quiroga, afirmó que el Movimiento Al Socialismo (MAS), con su líder Evo Morales, recibió un sopapo electoral ayer en las urnas con la victoria del "No" en el referéndum autonómico.



"El pueblo boliviano le ha propinado ayer un sonoro sopapo electoral al Movimiento Al Socialismo, más allá que el vicepresidente quiera dar vuelta olímpica de la derrota que ha sufrido. Nunca he visto a alguien intentar dar vuelta olímpica después de una derrota", afirmó el opositor.



Conoce más: Gobierno asume el "No" y reivindica el centralismo



Manifestó que Álvaro García Linera incurre en las "mentiras de los desesperados" y atribuyó la derrota del "Sí" en la consulta ciudadana a que se anticipó demasiado la reelección del primer mandatario, junto a las afirmaciones del papa Francisco que condenó a tiranos que mantienen el liderazgo.



"Ahora el Gobierno pretende decir que los estatutos son propuestas fantasma, no, han sido hechas por asambleístas del MAS, gobernadores del MAS y se intentó plebiscitar la intención prorroguista lanzando la propuesta de la re re re antes de esta elección", resaltó Quiroga.



Lee también: Primeros resultados dan triunfo al No en 5 regiones





Esta mañana García Linera afirmó que la derrota del "Si" en la consulta ciudadana en cinco departamentos es porque la gente "se inclina y reivindica la presencia de un Estado fuerte y centralizado. El mensaje que ha dado la población es contundente".



Hasta el momento los cómputos confirman la tendencia de la victoria del "No" en La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca, además de los municipios Totora Marka, Huanuni, Tacopaya y Cotapata. Solo en Charagua (Santa Cruz) ganó el sí a la autonomía indígena.