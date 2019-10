El "internet de las cosas" un reto por cumplir

El "internet de las cosas", ese fenómeno imparable de conexión de todo con todo, por el auge de sensores y chips, arrastra aún complejas lagunas técnicas, algunas de ellas "muy difíciles" de resolver, dijo hoy en Madrid Vinton Cerf, considerado como uno de los "padres" de internet.



Con galardones tan prestigiosos como el Premio Turing o el Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, Cerf aseguró que "todavía existen muchas preguntas abiertas sobre problemas complicados no resueltos" en torno a ese concepto del "internet de las cosas".



Para ilustrar la importancia del fenómeno recordó que las cifras sitúan en 3.000 millones el numero de internautas y entre 10.000 y 15.000 millones los dispositivos actualmente conectados, cifras que se seguirán multiplicando.



Uno de los problemas más complejos de resolver para la popularización de este "internet de las cosas" es la falta de plataformas estándares de interconectividad de unos aparatos con otros, dado que varían dependiendo de los fabricantes y eso impide la comunicación de unos con otros.



En breve, recordó, cualquier objeto estará conectado a internet

mediante todo tipo de sensores "que serán muy comunes en todas

partes", en neveras, microondas, termostatos o lavadoras.



Se necesitan por ello plataformas de comunicación "a gran escala", que permitan a las máquinas entenderse y ese reto no se ha logrado todavía, insistió el experto en computación.



También es prioritario que los dispositivos, que se multiplicarán por miles o millones, puedan ser manejados fácilmente. En cualquier hogar, podrían encontrarse por decenas para ser utilizados al mismo tiempo: sensores de temperatura, humedad, volumen de la música, control de persianas. Lo recomendable sería poderlos controlar todos ellos con un sólo mando, probablemente el móvil.



También la seguridad en todo este nuevo mundo interconectado es otro gran desafío, dijo Cerf. Este "vibrante" espacio que es internet, en "continua evolución y hospitalario" con todo tipo de ideas innovadoras, exige sistemas más resistentes frente a ciberataques.



Cerf plantea sistemas anticiberataques de acción instantánea, porque, del mismo modo que lo primero que se hace con un fuego es echar agua y luego llamar a la Policía, con internet lo urgente también consiste en frenar la amenaza y después buscar a los responsables.



Se necesita cooperación global de la industria y los países porque el cibercrimen no tiene fronteras y las víctimas son atacadas desde cualquier parte del mundo, recordó.



Reiteró que le preocupa "mucho" la posible falta de herencia digital de las próximas generaciones por la previsible dificultad de acceso a documentos actuales en internet (fotos, vídeos, tuits, blogs, textos) con tecnologías del futuro.



De ahí su propuesta del digital "Vellum" o pergamino digital, a la que se ha referido en otras ocasiones, para preservar todo ese legado virtual en el futuro.