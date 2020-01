Universidades van a la preselección con dos demandas sectoriales propias

Las universidades ingresan al proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales con algunos temas económicos que generan inquietudes. Un estado de emergencia, un plazo de 15 días que le dieron al Gobierno para aumentar sus presupuestos y el pedido de eliminar de la Ley de Planificación Integral del Estado una parte que, en su criterio, les coartará su autonomía.

El MAS sostiene que son temas absolutamente distintos y que no debe afectar la preselección, mientras que para la oposición estos son instrumentos que pueden ser utilizados para presionar a que las universidades avalen el proceso.

El miércoles, los rectores buscaron al viceministro de Inversión Pública, Antonio Mullisaca, para expresar el rechazo del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) a la Ley 777.

“Pone al sistema universitario como una entidad pública más, con lo que desaparece nuestra autonomía e intervienen en absolutamente todo lo que hacemos. Solicitamos un reglamento complementario, que dé marcha atrás a eso”, explicó el secretario ejecutivo de la CEUB, Gustavo Rojas.

Luego, durante su conferencia, las universidades lanzaron un pliego en el que exigen un presupuesto adicional de 500 millones de bolivianos para invertir en infraestructura a causa de la disminución sufrida en sus ingresos por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y la coparticipación tributaria.



El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, precisó que “son temas distintos. No podemos mezclar las cosas. A la universidad se la convocó para que acompañe este proceso, que era potestad exclusiva de la Asamblea, para que aporte con experiencia, conocimiento. Los problemas que tienen en cuanto a presupuesto escapan a este tema. Es harina de otro costal”.



El senador opositor Óscar Ortiz respondió que “es lógico tener la susceptibilidad de que el Gobierno trate de presionar a las universidades para que, a cambio de solucionarles los problemas presupuestarios, le den un barniz de legalidad a la preselección que ellos (los rectores) saben que no tiene condiciones para arriesgar prestigio y credibilidad”.



Ortiz resaltó que los rectores deben estar en una situación difícil para definir cómo actuar “porque ellos ven la desconfianza que existe en la población boliviana y los motivos que la generan”.

Enrique Cortez, rector de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), manifestó que “la demanda económica es una obligación del Gobierno” y precisó: “Por lo menos nosotros no hemos querido que esto se introduzca como parte de una negociación política”.

Proceso



La presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, saludó ayer que la conferencia hubiera decidido por unanimidad continuar el proceso de selección.



Las universidades exigen que se modifique en el reglamento la ponderación de notas habilitantes, porque consideran que sin ese cambio los ‘aplazados’ pueden resultar preseleccionados.

Montaño señaló que el reglamento establece que la nota habilitante mínima es 56. La oposición manifestó que, tras revisar el reglamento, esa precisión no aparece en el texto.

Con respecto a la resolución de las universidades de elegir sus delegados en Consejo Universitario, Gonzales explicó que, por un acuerdo con el CEUB, la reunión inicial que debe realizarse hoy tendrá dos representantes provisionales.



La bancada de UD demandó que se paralice la preselección, pero el oficialismo se mantiene firme con los plazos. El senador Edwin Rodríguez reveló que el 70% de postulantes inscritos son funcionarios públicos; el oficialismo aclaró que deben renunciar tres meses antes.