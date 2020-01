Rajoy hablará primero con PSOE para un pacto

El líder del gubernamental PP (centroderecha) en España, Mariano Rajoy, subrayó este lunes que intentará "arbitrar una fórmula de gobierno" y no sólo asegurarse la investidura como presidente del Ejecutivo, y que hablará primero con el PSOE.



Rajoy, en una entrevista en la emisora de radio COPE, dijo que cree que se necesita "un mínimo entendimiento" para gobernar.



El PP ganó las elecciones generales de ayer en España al conseguir 137 escaños, catorce más que el 20 de diciembre de 2015, pero son insuficientes para llegar a la mayoría absoluta, que en España está fijada en 176 diputados.



Rajoy señaló que no descarta "absolutamente nada" para su investidura, tampoco un pacto con Ciudadanos (liberales), que consiguieron 32 escaños y con los nacionalistas vascos (PNV, cinco escaños) y canarios (Coalición Canaria, 1), que lo dejaría a un escaño de la mayoría absoluta.



No obstante, el líder del PP y presidente del Gobierno en funciones advirtió de que "en temas fundamentales necesitamos al PSOE", que obtuvo 85 escaños, cinco menos que en 2015, aunque consiguió mantenerse en segundo lugar, por detrás de la coalición de izquierda Unidos Podemos, que llegó a 71.



Rajoy mostró su disposición a llamar a los demás partidos, empezando por el PSOE, y subrayó que el pueblo español "ha acertado" al elegir como primera y segunda fuerza a los dos grandes partidos del país que han "protagonizado" su transformación de los últimos cuarenta años.