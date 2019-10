Conoce las bromas más geek de Día de Inocentes en países del norte

El CERN confirma la existencia de "la Fuerza", "Nature" publica una investigación sobre la vuelta de los dragones, la NASA diseña trajes espaciales para vacas... no es que los científicos hayan perdido el norte este miércoles, sino que han querido contribuir con humor a las inocentadas del April Fools" Day.



Cada 1 de abril, el mundo anglosajón celebra el April Fools" Day, una jornada de inocentadas en la que participan desde medios de comunicación a políticos, grandes corporaciones o instituciones científicas.



Inocentadas del día



El Centro Europeo de Física de Partículas (CERN) abría la veda a primera hora de la mañana al anunciar "hallazgos fundamentales de la estructura del universo" que confirman la existencia de "la Fuerza".

"Muy impactante el resultado es", ha dicho un "diminuto portavoz verde del laboratorio".



"La Fuerza es lo que otorga a una partícula física sus poderes.

(...) Es un campo de energía creado por todas las cosas vivas. Nos rodea y nos penetra, une a toda la galaxia", ha añadido el teórico de la Universidad de Mos Eisley (Tatooine) Ben Kenobi.



¿Vacas al espacio?



También relativa al espacio, aunque de un impacto menor es la contribución de la NASA al April Fools": su "Foto astronómica del día" muestra hoy un traje diseñado para que las vacas puedan habitar en la Luna.



"¿Cómo sobrevivirán las vacas en la Luna? Una de las cuestiones más frustrantes sobre el espacio a la que científicos han dedicado décadas de debate. Finalmente, tras un modelado por ordenador y más de una docena de medianoches de ordeño, ingenieros han diseñado, construido y probado el nuevo Módulo de Pasto Lunar, un sistema de contención bovina celestial para múltiples propósitos".



Tras esa declaración en su página web, el afán responsable de la NASA ha entrado en escena para indicar que se trataba de una broma: "Para vuestro conocimiento, no hay planes de mandar vacas al espacio. Por una razón, suelen ser animales grandes cuyo lanzamiento no es ni sencillo ni barato", ha alertado.



Los dragones si existieron



Mucho más sorprendente que la posibilidad de que las vacas viajen al espacio es la investigación publicada hoy en "Nature", que desvela que los dragones existieron y que el cambio climático podría allanar el camino para una nueva emergencia de estas bestias.



"Nuevas pruebas arrojan que los dragones no han de ser considerados nunca más criaturas de leyenda y fantasía y que los efectos antropogénicos en el clima podría estar preparando el terreno para un nuevo resurgir de estas bestias", sostiene el estudio.



El hallazgo en la Universidad de Oxford de un documento atribuido al monje Godfrey de Exmouth ofrece pruebas de que "los dragones han sido durante milenios un azote periódico de las civilizaciones".



Los investigadores también han encontrado que la Edad Media fue un "paraíso" para los dragones por sus temperaturas inusualmente cálidas y la abundancia de caballeros, que son los contrincantes y la comida favorita de estas criaturas.



Un descenso de las temperaturas, han afirmado los científicos, unido al declive de los caballeros dieron paso al Gran Reposo, una etapa de hibernación para los dragones. El cambio climático podría contribuir ahora a su reaparición.



Hasta para bromear, los investigadores tiran del mandamiento del método científico y dan detalles técnicos de la obtención de sus fingidos hallazgos.



Por fortuna, los frutos de su trabajo diario suelen ser casi tan sorprendentes como los descritos en el April Fools".