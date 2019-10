Ollanta Humala ofrece recompensa por la captura de Belaunde

El presidente de Perú, Ollanta Humala, dijo este martes en Lima que se pagará una recompensa a la persona que brinde información que ayude a dar con el paradero del empresario Martín Belaunde, que el pasado domingo fugó de su prisión domiciliaria en La Paz.



"He dispuesto que el Ministerio de Justicia ponga una recompensa a la persona que nos pueda ayuda a la captura o a la captura misma de Belaunde Lossio", dijo Humala, citado por el diario peruano La República.



El mandatario peruano no reveló cuál es el monto qué se pagará por la captura de quien fuera su asesor de campaña y colaborador en sus primeros años de gobierno.



Humala además respondió a las declaraciones del canciller boliviano, David Choquehuanca, que este martes por la mañana responsabilizó al descuido de las autoridades peruanas de la fuga de Belaunde.



"La ley boliviana establece que, mientras haya acciones que se interponen, como lo había hecho la defensa de Belaunde Lossio ante el Tribunal Constitucional, las sentencias quedan en situación de suspensión hasta que se resuelva. Quiero reiterar que el Gobierno peruano hizo todo lo que podía hacer para la vuelta de Belaunde, sea por la modalidad de expulsión o extradición", afirmó el mandatario.



Bolivia no recibió respuesta



El canciller Choquehuanca reveló este martes que hace dos semanas se pidió a Perú, sin obtener respuesta, que fijara "el lugar y la fecha" para la extradición del empresario peruano Martín Belaunde.



La Cancillería envió, el pasado 14 de mayo a la Embajada de Perú en La Paz, una copia legalizada de la resolución donde el Tribunal Supremo de Justicia (TSE) autoriza la extradición de Belaunde Lossio, según un comunicado leído este martes por el ministro boliviano de Exteriores, David Choquehuanca.



La misiva se envió con el objetivo de que el Estado peruano "confirme el personal responsable del traslado del ciudadano, el lugar y la fecha de entrega", señala el comunicado y agrega que "al presente, aún no se recibió ningún pronunciamiento oficial del Gobierno peruano".



Fuga por error en la custodia



Wilfredo Pedraza, asesor presidencial del presidente de Perú, Ollanta Humala, manifestó, a la cadena de noticias internacionales CNN, que la fuga de Martín Belaunde responde a un error en la custodia policial de Bolivia, presuntamente por corrupción.



Asimismo, indicó que el Gobierno peruano reconoce el apoyo que Bolivia le brindó este tiempo con este caso, por lo que continuarán trabajando conjuntamente para dar con el paradero y capturar a Belaunde.



Pedraza agregó que la desaparición de Belaunde ocurrió poco después de que su país anunciara su pronta extradición, por lo que reiteró la orden de captura internacional que existe para este ciudadano.