Roban una tienda de Samsung en Equipetrol

Delincuentes desconocidos violentaron la madrugada de hoy una tienda Samsung, situada en el barrio Equipetrol, de donde se llevaron celulares de alta gama y relojes finos valuados en total en $us 15.700.



Los afectados informaron de forma preliminar que el robo se registró alrededor de las 3:00, cuando arreciaba un clima frío y una persistente llovizna. Los ladrones rompieron la puerta de vidrio blíndex y sustrajeron 17 relojes, cuyo costo comercial por unidad es de $us 500, y nueve teléfonos celulares Samsung S-7 ($us 800 cada uno).

,

Los estantes vacíos. Los ladrones actuaron en la madrugada

Un guardia de seguridad de la farmacéutica Farmacorp dijo haber visto en la madrugada que un vehículo oscuro dio, al menos, dos vueltas por la zona y luego se estacionó frente a la tienda afectada. El sereno no salió de su espacio por la lluvia.



Se conoció que no hay pistas concluyentes de los autores del delito porque la tienda no contaba con un sistema de alarma y tampoco con cámaras de seguridad. En otros negocios contiguos hay vigilancia electrónica, pero, supuestamente, no captaron las imágenes de los antisociales.



Los propietarios de la agencia Samsumg se dieron cuenta del despojo alrededor de las 8:30, cuando el personal llegó como de costumbre a trabajar y se topó con la puerta abierta.