Ex esposas y amigos dicen que Deep no es violento

El actor Johnny Depp, acusado de violencia doméstica por su esposa Amber Heard, inició este lunes una gira por Europa mientras se multiplicaron testimonios de sus familiares y exparejas, entre ellas Vanessa Paradis.



Cientos de fanáticos se congregaron en Estocolmo para asistir este lunes a un concierto de "Los Vampiros de Hollywood", el grupo de rock que Depp, de 52 años, conformó recientemente con Alice Cooper y el guitarrista de Aerosmith, Joe Perry.



El concierto se mantuvo pese a un llamado al boicot a través de Facebook. "Nos oponemos a toda forma de violencia, pero la presunción de inocencia es fundamental", señaló en un comunicado el Gröna Lund, el parque de atracciones donde se realizará la presentación.



Heard, de 30 años, acusó de agresión a la estrella de "Piratas del Caribe" y fue fotografiada por periodistas con un ojo amoratado y magulladuras en el rostro.



Un juez dictó una orden de restricción a favor de Heard que obliga a Depp a mantenerse alejado hasta el 17 de junio, cuando se realizará una audiencia preliminar de divorcio para poner fin a un matrimonio de 15 meses.



La actriz alega que no es la primera vez que esto ocurre. "Durante toda nuestra relación, Johnny me ha agredido verbal y físicamente".

La mujer también aseguró que es de "conocimiento público y privado la historia de abuso de alcohol y drogas" por parte del actor.



Pero dos de las excompañeras sentimentales de Depp salieron al paso de estas afirmaciones, al igual que la hija del actor y algunos colegas.

Vanessa Paradis, expareja del actor nominado al Oscar en 2008, tachó de "ultrajantes" las acusaciones.



"Creo con todo mi corazón que estas recientes acusaciones son ultrajantes, en los años en que he conocido a Johnny, nunca fue agresivo físicamente conmigo y esto no tiene nada que ver con el hombre con el que he vivido durante 14 hermosos años", señaló Paradis en una carta publicada por el sitio de noticias del espectáculo TMZ.



Lily-Rose Depp, hija de Paradis y Depp, publicó en Instagram una foto de cuando era bebé en la que Depp la sostiene de la mano mientras le enseña a caminar.



"Mi papá es la persona más dulce y amable que conozco, ha sido un padre maravilloso para mi hermanito y para mí, y todos quienes lo conocen podrían decir lo mismo", afirma la chica de 17 años.



También Lori Ann Allison, que estuvo casada en los años ochenta con Depp, calificó al actor como "una persona dulce".



El exintegrante de Monty Python Terry Gilliam, amigo de Johnny Depp y compañero de rodaje en varias cintas, también testimonió a favor del actor.



"Como muchos de los amigos de Johnny Depp, he descubierto que Amber es mejor actriz de lo que pensábamos", señaló en Twitter.

Este mensaje suscitó una cascada de reacciones, muchas de ellas de indignación que señalaban que los responsables de actos de violencia doméstica muchas veces actúan normalmente y son simpáticos con sus amigos.



Pero no sólo Gilliam plantó sus dudas sobre las afirmaciones de Heard.

El humorista Doug Stanhope dijo que pasó un rato el sábado 21 de mayo con el actor en su domicilio, justo antes de los actos de violencia denunciados por la actriz.



"Johnny Depp ha sido utilizado, manipulado" señaló. "Él lo veía venir, pero no hizo nada para impedirlo", señaló el humorista en el sitio de noticias de Hollywood The Wrap.