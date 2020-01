Al menos seis heridos tras tiroteo en Houston

Al menos seis personas resultaron heridas este lunes en un tiroteo en una zona comercial de Houston, en Texas, en el sur de EEUU, sin que aún se conozcan los móviles del suceso, informó la Policía de la ciudad.



El director de Emergencias de Houston, Richard Mann, indicó en

rueda de prensa que seis personas han sido trasladadas a hospitales

tras el tiroteo y el sospechoso de ser el autor de los disparos ha

sido "neutralizado".



Mann no quiso confirmar si el atacante resultó muerto, pero

indicó que "no ha sido trasladado" a ningún hospital y "ya no es un

peligro para el público".



El tiroteo comenzó a primera hora de la mañana cerca de un centro

comercial. Testigos del suceso explicaron a medios locales que los disparos se realizaron de manera aparentemente indiscriminada y alcanzaron a varios vehículos en la zona y provocaron heridas leves a cuatro personas y algo más graves a otras dos.



Mann explicó que un equipo de detección de explosivos examina el

vehículo del sospechoso para descartar el peligro de que pueda haber

una bomba. Asimismo, informó que se investiga un "potencial" cómplice del autor de los disparos.



La zona de los disparos ha quedado acordonada y cerrada al

público mientas se realiza la investigación para determinar los

eventuales móviles.