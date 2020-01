Quispe revela un fraude en libreta militar de Ferreira

El diputado Rafael Quispe (UD) reveló que la libreta militar del ministro de Defensa, Reymi Ferreira, tiene el mismo número que el documento correspondiente a otra persona.



“Ferreira no ha ido al cuartel, no ha prestado su servicio militar, es un

omiso desertor”, aseveró Quispe, que sustentó su denuncia en informes que solicitó a las Fuerzas Armadas. Según un informe del comandante de la Región Militar No 8, coronel Jaime Tristán, la libreta No 011871 se encuentra registrada a nombre de Ferreira y de Alberto Guzmán Forenza.



El diputado recordó que el senador Arturo Murillo fue sentenciado a dos años de cárcel acusado de falsedad, porque los datos de su libreta militar pertenecían a otra persona.



EL DEBER intentó ayer, insistentemente, comunicarse con el ministro Ferreira, pero no atendió su teléfono celular/Erbol