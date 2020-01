García compromete doble aguinaldo para otro iPad

El viceopresidente Álvaro García Linera comprometió el segundo aguinaldo de su esposa, Claudia Fernández, a la compra de un iPad, debido a que si se concreta el beneficio, el monto que recibirá él ya está destinado a otros fines.



"El segundo aguinaldo de mi mujer (Claudia Fernández) era para regalarme un nueva iPad, así que si no hay segundo aguinaldo, me quedaré sin iPad hasta el siguiente año y si hay segundo aguinaldo, celebraré teniendo una nueva iPad, porque la que tengo es de hace una década", aseveró en entrevista con PAT.



La autoridad reiteró que se esperan los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) para ver si se pagará o no el beneficio a los trabajadores, si es que el crecimiento económico del PIB supera el 4,5 %.



"Mi segundo aguinaldo ya está hipotecado en libros que he regalado estos días de viaje. Estuve en Santa Cruz y cuatro promociones han venido y me han nombrado padrino, por eso ya está comprometido en libros mi segundo aguinaldo", explicó la autoridad.



En días pasados, García Linera aseveró: "Cuando yo voy y regalo libros, lo hago de mi salario, ya he tenido problemas con mi mujer un par de meses porque me excedí en regalar libros, porque hay promociones de 60 (estudiantes) y el más barato vale 60 (bolivianos), multiplique 60 por 60 son 3.600, 3.600 (bolivianos) menos en la casa, con la deuda que tengo en el banco, tengo problemas".