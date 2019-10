El Gobierno no atenderá demandas antes del 21

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo hoy que el Gobierno no atenderá las demandas de ningún sector hasta antes del referendo del 21 de febrero. La autoridad considera que todas las movilizaciones tienen un tinte político y no buscan otra cosa que chantajear al Poder Ejecutivo.



Gremiales, transportistas y jubilados han anunciado movilizaciones en todo el país ante el incumplimiento de sus demandas por parte del Ejecutivo.



"No podemos caer en ese chantaje, éticamente no corresponde, son movilizaciones de carácter político y quieren aprovechar esta situación pensando en que esta es la oportunidad para que el Gobierno caiga en sus presiones", dijo Romero en un contacto con radio Panamericana.



Gremialistas



Por parte del sector gremial, su máximo dirigente Francisco Figueroa, anunció que desde el próximo lunes el sector iniciará a escala nacional movilizaciones si es que el Gobierno no los convoca para resolver problemas tributarios.



Jubilados



Además, el sector de los jubilados advirtió que el viernes 12 de febrero empezarán sus movilizaciones.

Transporte pesado



El viernes, en la ciudad de Cochabamba, el sector del transporte pesado sostendrá un ampliado nacional en donde analizarán y evaluarán las medidas de presión hasta conseguir que el Gobierno modifique la normativa tributaria.

