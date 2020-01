Así son los hijos de las mamás estresadas

¿Eres una mamá estresada? Entonces deberías tomar en cuenta que los niños que crecen bajo un ambiente lleno de angustia desarrollan un cerebro bajo la influencia de la ansiedad que afecta su salud, estados de ánimo y procesos de memoria y atención.



Según destaca un artículo escrito por la psicóloga infantil, Cathy Calderón en el portal BBMundo, la ansiedad esta ligada a una parte del cerebro que detecta peligro o problemas. Dedicarle tiempo a revisar todo lo que no se soluciona, los pendientes o lo que no sale bien, nos genera un estado de ánimo de alerta mental y nos desconecta del plano emocional que se liga al cariño, la ternura, el placer y el descanso.



Cuando esto se vuelve cotidiano, tus hijos aprenden a vivir preparados para reaccionar como si vivieran en un constante ataque o para defenderse de su medio. Además crecerán esperando lo peor de su medio ambiente y pensando que las personas a su alrededor los agredan.



Si tienes dificultades económicas o problemas de pareja, vivirás en una situación de amenaza y desconfianza; las situaciones de violencia o infidelidad pueden generar que tú o tu hijo vivan inseguridad y miedo, apunta el artículo en cuestión.



Estos casos provocan respuestas reactivas y los niños fácilmente se van a mover con enojo, berrinches, aislamiento o hipersensibilidad; estas respuestas vienen del cerebro en donde únicamente atacas, huyes o te congelas.



Así como un adulto es un ser humano lleno de ansiedad que necesita apoyo y contención, un niño en estas condiciones necesita la seguridad de un adulto que lo tranquilice y le asegure que todo va a estar bien, enfatiza la experta.



Desafortunadamente ni el niño ni el adulto saben cómo lidiar con esta situación y se genera mayor caos. ¿Entonces qué puedes hacer para controlar el estrés?



- Aprende a detectar de dónde viene el estrés.

-Conoce y prueba con dos tipos de respiración en momentos críticos.

-Nombra la emoción y descubre en dónde la sientes.

-Ubica en una escala del 1-10 la intensidad del síntoma.



Pero hay más, según el artículo en BBMundo, tener un cerebro afectado por situaciones de estrés cambia la química de nuestro cuerpo y afecta el procesos de aprendizaje en los niños. Un cerebro irritado no puede sostener periodos de atención mayores a cinco minutos, entonces la memoria se ve afectada pues se interrumpe por los pensamientos de angustia que aprendimos a tener por la conducta de nuestros padres.



Vivir con una descarga constante de adrenalina en el cuerpo va a afectar tu salud, provocando dolores de estómago, reacciones en la piel, constante movimiento en brazos y piernas, o dificultad para conciliar el sueño.



Bajo la mirada de estudios



Además hay que tomar en cuenta que esta actitud es algo que puede afectar en muchos aspectos del niño, como las relaciones sociales, el ámbito escolar o la salud, apunta otro artículo en el portal madreshoy.com.



Además de todo esto, el estrés de la madre se relaciona con la obesidad infantil. Según un estudio realizado en Estados Unidos, la mayoría de los niños de entre 3 y 10 años que padecen de obesidad se debe a que sufren de estrés en el hogar y comienzan a comer más de la cuenta, utilizando la comida como vía escapatoria de ese estrés.



Desde madreshoy.com aconsejan durante el camino del trabajo a casa olvidar los problemas de fuera. Además es importarte recibir a tus pequeños con una sonrisa y buen humor. Y en lugar de imponerles ciertas tareas de casa, juega con ellos a realizarlas (por supuesto con cosas de las que sean capaces). Por ejemplo, asígnales tareas que puedan realizar y tú asígnate otras. Veras que pueden divertirse juntos.