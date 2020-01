Ganancias de la empresa Lenovo se desploman un 67% en un trimestre

La empresa Lenovo, la mayor fabricante mundial de computadoras personales, informó hoy (16 de febrero) que obtuvo una ganancia neta de $us 98 millones en el tercer trimestre de su año fiscal, una cifra que representa un 67,3% menos con respecto al mismo periodo de la gestión anterior. La noticia fue reflejada pro Forbes México.

Entre octubre y diciembre de 2016, la facturación de la firma con sede en Pekín (China) alcanzó un total de $us 12.169 millones, un 5,7% por debajo de la cifra del mismo periodo del ejercicio previo.

En el tercer trimestre de su ejercicio fiscal, el negocio de computadoras personales de Lenovo facturó $us 8.598 millones, un 2% más, mientras los ingresos de la división de móviles bajaron un 23%, hasta los $us 2.185 millones y la cifra de servidores disminuyó un 20%, hasta los $us 1.050 millones.

Lenovo destacó que al finalizar 2016 continuó ocupando el primer puesto entre los fabricantes de PC, con una cuota de mercado récord del 22,4%, ocho décimas más que un año antes, tras vender 15,7 millones de computadoras personales.

En el tercer trimestre, la firma vendió 19,2 millones de tabletas, un 3% más que un año antes, alcanzando una cuota de mercado combinada en el negocio de tabletas y PC del 15,5%, dos puntos porcentuales más que una gestión antes.

Sin embargo, Lenovo vio caer sus ventas de smartphones un 26% durante el trimestre, segmento en el que cuenta con una cuota de mercado del 3,5%, frente al 5,1% de un año antes.

En el conjunto de los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, Lenovo obtuvo un beneficio neto de $us 428 millones, en contraste con las pérdidas de $us 308 millones en el mismo periodo del ejercicio precedente.