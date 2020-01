Evo dice que lo obligaron a tener cuenta en Twitter

El presidente Evo Morales dijo que fue obligado a abrir una cuenta en Twitter, espacio al que ingresó el 15 de abril. La autoridad reiteró sus críticas a las plataformas tecnológicas, donde a su criterio abunda aún la discriminación.



"No quería contaminar con redes sociales, pero estas son como las alcantarillas pero me obligaron a estar en Twitter", aseveró esta jornada el mandatario en entrevista con la cadena internacional Telesur.



Tras la derrota en el referendo sobre la reelección, Morales identificó que las redes sociales fueron una de las causas de la victoria del "No", debido a las "mentiras" que inventaron en su contra. Luego anunció que el Gobierno y las organizaciones sociales contrarrestarán con información la "guerra sucia" en esos espacios.



"Esperamos que esta sea otra forma de combate por la verdad y la vida, para librar batalla por la liberación", agregó la autoridad, que después comentó sobre su idea expuesta en la ONU de terminar con la DEA y realizó un análisis sobre la tensión política en algunos países de la región.



Sostuvo también que "(tengo) una cuenta de Twitter para informar sobre gestión y mensajes por la vida y humanidad", en referencia a los mensajes que comparte diariamente sobre la gestión que realiza y las reuniones que sostiene, tal el caso del papa, que fue el primer tuit compartido.