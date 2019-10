Filtran imagen de nueva apariencia de Godzilla

Varias imágenes que muestran el aspecto que supuestamente tendrá Godzilla en la nueva película japonesa que se estrenará este año sobre el famoso monstruo radiactivo han aparecido en diversas redes sociales.



El estadounidense August Ragone, uno de los mayores expertos occidentales en lo referente al conocido personaje, ha confirmado en su blog que se trata de fotografías auténticas realizadas por Toho, la productora nipona del filme.



Las imágenes muestran un diseño más cruento de Godzilla que los vistos en sus últimas películas niponas.



Ragone asegura en su blog que el nuevo aspecto del monstruo ha sido producto de la colaboración entre Mahiro Maeda ("Mad Max: Fury Road") y Takayuki Takeya ("Attack on Titan") y que éste aparecerá en pantalla mediante el empleo de marionetas o animatronics y también de un traje que operarán tres personas -en vez de una, como era costumbre en el cine nipón- y que se retocará con efectos digitales.



Ragone es un estrecho colaborador de Toho y autor del libro "Eiji Tsuburaya: Master of Monsters", que gira en torno a la figura de Tsuburaya, el maestro de los efectos especiales más importante del género "tokusatsu" (películas niponas de ciencia ficción en las se empleaban profusamente maquetas y actores disfrazados).



El nuevo filme de la serie se estrenará en Japón el 29 de julio de este año bajo el título "Shin Gojira" ("Nuevo Godzilla") y posteriormente en el extranjero con el nombre "Godzilla Resurgence".



La película está codirigida por Hideaki Anno, creador de "Neon Genesis Evangelion", una de las sagas más influyentes de la historia del animación nipona, y Shinji Higuchi, director de los largometrajes de acción real de "Atack on Titan".



Se trata del primer filme japonés sobre la criatura -que Toho llevó por primera vez a la gran pantalla en 1954- desde "Godzilla: final wars", estrenada en 2004 con motivo del 50 aniversario del monstruo.

