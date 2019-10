Espaciales: One Direction filma video en la NASA

La banda de jóvenes británicos, One Direction, lanzó recientemente su nuevo videoclip de su canción ‘Drag Me Down’.



La filmación de este reciente éxito fue realizada en las instalaciones de la NASA y fue dirigida por Gabe y Ben Turner, donde los jóvenes cantantes utilizan varias instalaciones del lugar, como el simulador de gravitación parcial.



Este es el primer videoclip que la banda graba como cuarteto, tras la sorpresiva salida de Zayn Malik.



El video fue subido al canal de YouTube de One Direction y en tan solo un día ya cuenta con más de 4 millones de reproducciones.



Según la compañía Sony Music, ‘Drag Me Down’, se colocó en el primer lugar en las listas de iTunes en más de 90 países, luego de su estreno a finales del mes de julio.

