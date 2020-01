Escocia solicita a Londres consulta independentista

El Gobierno escocés solicitó este viernes de forma oficial al Ejecutivo británico el permiso para poder celebrar un segundo referendo de independencia de la región, al considerar que los escoceses deben tener el derecho "a escoger su propio futuro".



La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, remitió una carta a Downing Street, residencia y despacho oficial de la primera ministra conservadora, Theresa May, para reclamar un nuevo plebiscito ante la próxima marcha del Reino Unido "no solo de la Unión Europea, sino también del mercado único", un desenlace que los ciudadanos de Escocia "no votaron".



"Los escoceses deben tener el derecho a escoger su propio futuro" y "ejercitar su derecho a la autodeterminación", remarcó la dirigente nacionalista en la misiva a May, que ya ha dejado clara su oposición a una nueva consulta independentista para Escocia.



La carta llega a Downing Street después de que el Parlamento autónomo de Holyrood (Edimburgo) aprobara el pasado martes, un día antes de la activación del "brexit", una moción que emplaza al Gobierno escocés a iniciar una negociación con May, para quien "no es el momento" de otro referendo de independencia.



Según la argumentación de Sturgeon, cualquiera que sea el desenlace final de las próximas negociaciones que Londres mantendrá con la UE para establecer los términos del "brexit" o salida del país del bloque comunitario "parece inevitable que sacará al Reino Unido, ya no sólo de la UE, sino también del mercado único".



Según la política nacionalista, ese escenario no es el que votaron los escoceses en el pasado referendo europeo del 23 de junio, sino que representa un desenlace "que tendrá implicaciones significativas" para su "economía, sociedad y lugar en el mundo".

"En estas diferentes circunstancias, los escoceses deben tener el derecho a escoger su propio futuro. En resumen, a ejercitar su derecho a la autodeterminación", indicó.

Además, señaló que "al adentrarnos en una nueva fase, necesitamos acordar una papel más directo e influyente para las autonomías, que refleje el interés clave que está en juego para todos".



Además de la carta, en una breve declaración a cámara colgada hoy tanto en su cuenta personal de Twitter como en la del Gobierno escocés, Sturgeon resalta las "enormes consecuencias" que tendrá el "brexit" para Escocia, al tiempo que subraya que los próximos dos años serán "increíblemente importantes" para la región.



"He tenido que escribir al Gobierno británico para asegurarme de que los escoceses pueden elegir, cuando sea el momento adecuado, si aceptar el 'brexit' o, en lugar de eso, ser un país independiente", dijo.

La líder escocesa explicó además que si el Gobierno de Londres declina su petición prevé informar al parlamento escocés "en unas semanas" sobre cómo procederá su Ejecutivo en adelante.



Sturgeon también cree que un "buen acuerdo" para el Reino Unido en el proceso de diálogo que emprenderá con la UE "redunda claramente en pro de los intereses de Escocia, sin importar el futuro constitucional" que escoja y, por ello, asegura que su gobierno "desempeñará un papel constructivo" a fin de lograr un buen pacto.

Theresa May ha indicado que declinará la petición formal de Escocia, al señalar en varias ocasiones que "ahora no es momento" de celebrar otro plebiscito sobre ese asunto pues es la hora de mostrar unidad por las negociaciones del "brexit".