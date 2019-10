Gobierno evitará el alza del precio del pollo

El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, anunció el domingo que se realizarán algunos ajustes para evitar el alza en el precio de la carne de pollo.



"El ministro de Economía no está contento con lo que está ocurriendo, así que haremos unos ajustes importantes sobre el precio del pollo. Vamos a actuar directamente en el precio de pollo, no es posible que esté tan alto", afirmó en una entrevista en el Pueblo es Noticia.



Arce dijo que al ser enero un mes de transición en el gabinete, se suspendieron algunas políticas que evitan el alza del precio de los alimentos, como las ferias del precio y peso justo, por lo que aseguró que el gabinete económico discutirá más a fondo el precio de la carne de pollo.



Además, consideró que la población ya tiene una forma de comportamiento cuando sabe que en determinada época algunos productos tienden a subir, como el pollo a fin de año, y prefiere no consumir ese artículo.



Agregó que como hay meses en que suben los precios de algunos productos, en los siguientes se van ajustando lo que también -dijo- se irá reflejando en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).



"Creo que esos son los dos elementos que yo rescato de esta última cifra de la inflación de 0,97%(de enero) en nuestro país. Y tenemos una meta de más del 5% de inflación para esta gestión, así que estamos tranquilos, esto va ir regularizándose", refrendó.