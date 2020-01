Evo dice que alcaldes no acaban obras por dañarlo

El presidente Evo Morales afirmó que alcaldes que no son del Movimiento Al Socialismo (MAS) no acaban obras intencionalmente para dañar su imagen. Consideró un perjuicio que algunas autoridades locales no sean del oficialismo.

"Intencionalmente los alcaldes no terminan para echarme la culpa a mi, perjudicarme políticamente, aunque está garantizada la plata", afirmó hoy el primer mandatario durante la entrega de una unidad educativa en la ciudad de El Alto.

Explicó que resulta un problema el cambio de autoridades porque resta continuidad a las obras e instó a trabajar conjuntamente a autoridades que son de oposición, bajo la premisa de garantizar beneficios a la población, no al Gobierno.

"No se trata de que gane Evo o que gane el alcalde o alcaldesa, sino que gane el pueblo", aseveró Morales y enfatizó que "alcalde que quiera trabajar, bienvenido", informando que se ve obligado a ejecutar directamente obras ante la falta de coordinación con algunas autoridades.

El jefe de Estado convocó públicamente a la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, a garantizar el equipamiento para esa unidad educativa Juan José Torres, ubicada en el distrito 6 de esa urbe.