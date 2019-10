Ovaciones y vítores para ‘El despertar de la fuerza’

El estreno de la nueva entrega de "Star Wars" fue recibido el lunes con ovaciones en pie para George Lucas y los actores originales de la saga, aplausos y gritos de alegría, durante una ceremonia de antología en Hollywood.



Unos 5.000 invitados elegidos mediante concurso asistieron al estreno de "El Despertar de la Fuerza", la primera entrega de "Star Wars" en diez años y la película más esperada del año.



Estrellas de cine como Spike Lee, Geena Davis, Steven Spielberg, Sofia Vergara y Joseph Gordon-Levitt disfrazado de Yoda; así como del mundo empresarial, como Sheryl Sandberg, número dos de Facebook, asistieron a la sala Dolby y al Chinese Theatre, donde el filme fue proyectado simultáneamente.



Para el estreno, entre los más importantes jamás vividos en Hollywood, se acordonó un perímetro de diez manzanas y se aplicaron medidas de seguridad más estrictas que para los Óscar, con el despliegue de centenares de policías.,

Lupita Nyong’o, parte del reparto de Star Wars, asiste el estreno de ‘El Despertar de la Fuerza’ Actor Cuba Gooding Jr. llega al estreno mundial de la película ‘Star Wars: The Force despierta’ en Hollywood El creador de Star Wars, George Lucas, y director JJ Abrahms llegan al estreno mundial de ‘Star Wars: The Force despierta’ en Hollywood El actor Harrison Ford arriba al estreno mundial de "Star Wars: The Force Awakens", en Hollywood Los actores Joe Manganiello y Sofía Vergara también estuvieron presentes en el estreno de ‘Star Wars: The Force despierta’ en Hollywood La actriz Elizabeth Banks no pudo falta al estreno de ‘Star Wars: The Force despierta’ en Hollywood El director Steven Spielberg y su esposa, la actriz Kate Capshaw, en el estreno de ‘Star Wars: The Force despierta’, en Hollywood El actor Mark Hamill en el estreno de ‘Star Wars: The Force despierta’, en Hollywood La actriz Sarah Hyland en el estreno de ‘Star Wars: The Force despierta’, en Hollywood La actriz Gwendoline Christie en el estreno de ‘Star Wars: The Force despierta’, en Hollywood

Centenares de fans se agolparon en las inmediaciones para tratar de ver al elenco de esta epopeya galáctica, cuyo primer episodio salió en 1977.



"Verdaderamente vale la pena estar aquí, es algo que solo pasa una vez en la vida", explicó Kaitlyn Nichols, una estudiante de 18 años, fan desde la infancia.



Los actores legendarios de la primera trilogía, sobre todo Mark Hamill (Luke Skywalker), Carrie Fisher (Princesa Leia) y Harrison Ford (Han Solo), desfilaron sobre una inmensa alfombra roja junto a los nuevos protagonistas del "Despertar de la fuerza".



"La tecnología es genial cuando no nos sobrepasa. Siempre he pensado que es mejor permanecer a escala humana", dijo a la AFP Harrison Ford, en referencia a la decisión del director J.J. Abrams de privilegiar los actores y los decorados reales frente a los recursos digitales.



"La saga habla de desarrollar su potencial y eso era cierto desde el primer "Star Wars". Luke (Skywalker) no sabía de qué sería capaz. Es algo a lo que debemos hacer frente todos los días", explicó el guionista Lawrence Kasdan.