Cartas de amor y diálogos con el pasado, en Lorca

Luego de su debut del pasado fin de semana, Tanto soñé de ti vuelve a escena, esta vez en Café Lorca (Sucre # 20, esquina René Moreno), donde se verá hoy y mañana, desde las 20:00 (Entradas Bs 50). Se trata de una obra bilingüe que propone un viaje romántico a través del género epistolar. Una directora (Mary Carmen Monje), una pintora (María Zanutti) y una actriz (Sandra Peña) harán reflexionar al público sobre los fantasmas que habitan en una mujer que ama con pasión. Esa mujer es interpretada por Sandra Peña, la consagrada actriz cruceña, que ha llevado su arte por Francia y México, donde demostró su gran nivel profesional.

La obra aborda los textos de diversos autores, como Elena Poniatowska, Georges Sand y Guillaume Apollinaire. ¿Cómo te acercás a estos nombres y cuál fue el criterio para seleccionar sus trabajos?

Cuando viví en Francia me encontré con cartas de amor de mujeres famosas, como las de George Sand que me llegaron al corazón. Luego, en México, leí la obra de Elena Poniatowska que recreaba la relación del pintor Diego Rivera con su primera mujer, Angelina Beloff cuando él vivía en París. Y, por supuesto, el poema de Robert Desnos que dio el nombre a la obra.

Con Mary hicimos una nueva adaptación de los textos, mientras que Zanutti aportó con ideas en la parte visual. El resultado me gustó mucho.

La parte del monólogo en francés le da una fuerza importante a la obra…

Exacto, además que el francés tiene una singular musicalidad. En un principio me aprendí los poemas de Sand en francés y luego los mezclaba con los otros textos que leía en las bibliotecas. En Francia hay muchos españoles y ahí me di cuenta de que a la gente le gusta escucharte en ese francés que viene con algo de acento español.



¿Cómo te preparás antes de actuar?

Para prepararme trabajo mucho con yoga, eso me ayuda a desenvolverme en el escenario, además que me permite tener mucha más flexibilidad en el cuerpo. También hago danza contemporánea. Para este montaje me ocupé mucho de la expresión corporal.



¿Qué ha significado México en tu carrera?

Ha sido donde viví los momentos más fuertes en cuanto a trabajo, porque era mi lengua y porque es impresionante como en ese país hay público para todos. Trabajé en una compañía mexicana durante seis años en los que no paré de hacer teatro y viajé a países como España, China, Alemania, Argentina y Colombia.



Después de esto te vas a Francia. ¿Cuándo volvés a Santa Cruz?

Sí, estoy yendo a vivir otra vez a Francia por el trabajo de mi esposo. Pero siempre vuelvo a Santa Cruz, por lo menos una o dos veces al año. Es emocionante volver a mi ciudad y mostrar mi trabajo.