Niegan la libertad a William Kushner

Luego de casi cuatro horas de audiencia a puertas cerradas, se rechazó el pedido de cesación de detención interpuesto por la defensa de William Kushner Dávalos, en el proceso que se le sigue por supuesto feminicidio.



La jueza Lía Cardozo emitió el pronunciamiento luego de escuchar los alegatos de la defensa y la acusación y considerando el riesgo de que el imputado pueda obstaculizar la investigación influyendo a su favor en los testigos de la causa.



El equipo jurídico de Kushner rechazó la decisión de la autoridad judicial y presentó de inmediato un recurso de apelación que debe tramitarse en los próximos días para habilitar una nueva audiencia dentro de una semana.



Por su parte, Helen Aramayo, madre de la víctima, que fue la primera en comunicar la decisión de la de la jueza expresó su satisfacción y anunció que insistirá en la ampliación de la investigaciones y en la contrastación de los diferentes informes forenses.



Informe del IDIF



Según la defensa el informe de accidentologìa vial emitido por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) fue uno de los elementos claves de la argumentación presentada en la audiencia para demandar la libertad pura y simple de Kushner.



"En ese informe queda demostrado que Kushner no sólo no ha cometido feminicidio, sino que tampoco ha sido el causante del accidente que ha derivado en la muerte de Andrea Aramayo", aseguró categóricamente la abogada Audalia Zurita.



En su criterio "la jueza se excedió en sus atribuciones y forzó la norma para evitar la libertad de nuestro defendido, puesto que a esta altura no hay causa para procesar a William Kushner", y actuó "bajo la presión de la movilización social que ha venido acompañando a la parte acusadora".



Dijo que no hay riesgo procesal y además existen medidas sustitutivas que pueden garantizar cualquier posibilidad de obstaculización, la jueza está obligada a fallar conforme a ley y esperamos que rectifique su determinación en la audiencia de apelación que podría convocarse en una semana".



Anunció que demandarán celeridad en los actos procesales que están pendientes en esta etapa de investigación porque "a esta altura lo que corresponde es la libertad de Kushner porque está demostrado que no hay causa en su contra".



La audiencia fue muy concurrida, y estuvo cargada de momentos de tensión entre quienes argumentan la inocencia de William Kushner y quienes exigen justicia por la muerte de Andrea Aramayo.