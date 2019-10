Respaldan exploración en 22 áreas protegidas

El recién nombrado director ejecutivo del Servicio Nacional de áreas Protegidas (Sernap) y exgobernador de Potosí, Félix González Bernal, respaldó la decisión del gobierno de realizar actividades hidrocarburíferas en las 22 áreas protegidas del país.



"Hay que hacer un diálogo sincero, un país sin recursos no avanza. No se pueden hacer programas productivos ni sociales", declaró tras ser posesionado como máxima autoridad de la institución encargada de velar y cuidar por estos espacios en el territorio nacional.



Durante el acto de posesión de González, la ministra de Medio Ambiente, Alexandra Moreira, sostuvo que en las áreas protegidas de Bolivia, a diferencia de otros países, vive gente y en muchos casos en extrema pobreza.



"Es la otra cara de las áreas protegidas. No tenemos que continuar con la visión de que son una carga para el Estado. Tenemos que lograr su autosostenibilidad", mencionó.



Norma que autoriza la exploración



El 20 de mayo de este año el gobierno promulgó el Decreto Supremo 2366 que permite "el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración en las diferentes zonas y categorías de áreas protegidas". Uno de los preceptos es que se destine el 1% del monto de la inversión para fortalecer el sitio intervenido.



Desde entonces sectores ambientalistas han mostrado su preocupación por lo que consideran "un escenario trágico para las reservas naturales, muchas de ellas ya son golpeadas impunemente por la minería y ahora se culmina con esta sentencia final", indicó en su momento el especialista Jorge Campanini.



Posición del Defensor del Pueblo



El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, alertó en octubre que 20 de las 22 áreas protegidas que existen en Bolivia ya están en riesgo por la exploración petrolífera, hidrocarburífera y minera. Las únicas que estarían a salvo por el momento son el parque Eduardo Abaroa y el parque Sajama.



