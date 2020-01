YPFB privilegia ocho proyectos y negocia venta de gas a Paraguay

En un contexto de turbulencia económica del sector petrolero atribuido al desplome del precio internacional del petróleo y en medio de planes de reingeniería, de austeridad y de denuncias de corrupción que salpican a la administración de YPFB, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, en el foro multimedia EL DEBER, reveló que la estatal petrolera priorizará ocho proyectos de exploración y explotación de gas para incorporar reservas y que Bolivia y Paraguay negociarán un contrato de compraventa de gas natural y de gas licuado de petróleo (GLP).

El ministro habló de los alcances de estos y otros temas en el foro, en el que también participaron el senador de Movimiento Demócrata Óscar Ortiz y el expresidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE) Carlos Delius.

Sánchez abrió el debate hablando de reservas y dejó entrever que antes de la nacionalización de los hidrocarburos los gobiernos que antecedieron a la actual administración le mintieron a la población mostrando una certificación de 27,7 trillones de pies cúbicos (TCF), cuantificación que, a su criterio, fue ‘inflada’ por intereses económicos de las empresas que operaban los campos gasíferos.

Dio cuenta de que en 2014 el consumo alcanzó 0,65 TCF; en 2015, 0,78 TCF y en 2016, 0,65 TCF y que en la última cuantificación de reservas de 2013 Bolivia certificó 10,45 TCF. Sánchez aseguró que se alcanzó un factor de reposición de 1,2 TCF, lo que significa nuevos descubrimientos de campos y movimiento e incremento de reservas.

A pesar del freno de las inversiones del sector petrolero en el mundo y la reingeniería y austeridad en YPFB, según Sánchez, de la cartera de 35 proyectos previstos para la presente gestión la estatal petrolera y consorcios privados internacionales han privilegiado los proyectos de exploración y explotación Río Grande La Peña, Boyuy, Huacareta (Río Hondo), Boicobo, Iñiguazu, Incahuasi, Incahuasi (2.a ampliación) y Adicional HCY-2, que tienen un potencial de 9,4 TCF y un aporte a la producción de más de 10 MMm3/d.

Tantean el inicio de producción entre 2018 y 2019, y se habla de una inversión que ronda los $us 1.183 millones.



Planes con Paraguay

A decir de Sánchez, Bolivia y Paraguay alistan la firma de un contrato de compraventa de gas natural y de GLP para abastecer al Chaco paraguayo. “Hay un acuerdo con Petropar para exportar GLP y se prevé llevar gas natural de Bolivia al vecino país, por gasoducto, para cubrir la demanda del sector industrial y de algunas termoeléctricas. Se habla de un volumen de 2,3 MMm3/día”, dijo.

Ortiz refutó datos de reservas

Desde la perspectiva del senador Ortiz, el Gobierno miente cuando habla de hallazgo de nuevos campos gasíferos porque lo que se hizo hasta ahora, a su juicio, es una cuantificación de reservas probables a probadas. “Este Gobierno durante los últimos 10 años descuidó la exploración y los proyectos que menciona el ministro son prospectos que ni siquiera se han perforado. No son TCF, no son reservas y no se puede cuantificar”, apuntó.

El legislador pidió certificar las reservas para hablar de una seguridad energética y para negociar con los probables mercados de exportación de gas.

El vicepresidente Álvaro García Linera dijo que las empresas certificadoras ya fueron contratadas y que hasta diciembre esperan tener el informe final.

Desde el análisis de Delius, hay que darle duro al trabajo y acomodar las cosas y fundamentalmente preservar los mercados; hay que reemplazar al recurso que ya hemos extraído y además se debe preservar el valor fiscal del gas, que el gas aquí es una materia prima para exportar.