Un estudio medirá el flujo de pasajeros y vehículos

El trabajo ya se inició, está en manos de un grupos de expertos japoneses y se prevé que estará listo para octubre del próximo año. Se trata del Plan Maestro para la Mejora del Transporte del Área Metropolitana de Santa Cruz, que incluso tomará en cuenta cuántas veces al día se moviliza una persona, en qué tipo de transporte y cuáles son sus destinos más frecuentes.



El estudio, financiado por la cooperación japonesa JICA con $us 4 millones, aplicará una encuesta a 7.500 hogares para conocer estos datos a nivel de familias y otras 11.300 encuestas para recoger información sobre los ‘viajes diarios’ que realiza cada persona. También se medirá, con ayuda de videos, el número de pasajeros en autos particulares, buses y taxis en diferentes horarios y puntos.



La llamada encuesta de tráfico recogerá datos sobre la cantidad de parqueos en las calles del área central de la ciudad, tomando en cuenta hasta los números de placas de los vehículos parqueados en cada calle seleccionada, a fin de ver con qué frecuencia se repiten.



Otro de los aspectos en estudio es el flujo y la cantidad de carga que se transporta en el área metropolitana, tomando en cuenta una muestra de 200 empresas de carga. También se instalará GPS?a 100 camiones para registrar su movimiento. Incluso se utilizarán imágenes satelitales para elaborar un inventario vial de las carreteras.



La Gobernación lo impulsa

Según Wilfredo Rey, director de Transporte del Gobierno Departamental de Santa Cruz, este estudio fue gestionado desde 2013 por el gobernador Rubén Costas, después de que la Ley 165 (Ley General de Transportes) le traspasó competencias sobre el transporte interprovincial e intermunicipal. En este trabajo participan los municipios del área metropolitana: Warnes, Cotoca, Porongo, El Torno y La Guardia, además de la capital. Asimismo, se invitará al sector del transporte para que sea parte del plan, adelantó Rey.



“Si bien el estudio es sobre el transporte, también aborda otros tópicos como la planificación urbana, sus vías, dónde se concentra la mayor parte de la población, lugares donde se prevé futuras urbanizaciones y los riesgos medioambientales, entre otros”, explicó Lucy López, coordinadora del Programa de Transporte de la Gobernación.



El plan también contempla el impacto que tendrá el tranvía. “Hay el compromiso del Gobierno nacional de invertir $us 750 millones en un tranvía para Santa Cruz, es de esas soluciones que vienen primero y luego las otras cosas se van ajustando. Entonces, en coordinación con el Gobierno se ha visto la necesidad de priorizar este plan. En función de lo que salga, se planteará si es un tranvía urbano o de otras características, pero nacerá de un estudio”, dijo López.

“No puede ser que, por ejemplo, la avenida Moscú termine en el límite fronterizo con La Guardia chocando con una urbanización. También hemos visto avenidas como la Internacional, que estaban planificadas, pero ya no están”, recalcó Rey.



Un plan para las obras

Una de las rutas más peligrosas en este momento es la av. Cristo Redentor. De hecho, del 18 de marzo a la fecha han habido tres atropellos con muerte.



El secretario de Obras Públicas del municipio, Freddy Arauco, reconoció la necesidad de hacer más obras para facilitar el cruce de peatones, pero que por ahora se pondrá un nuevo punto de líneas cebras con semáforo pulsador entre el quinto y el sexto anillo. Estudiantes del colegio Hilarión Tomelic, ubicado en esta zona, cruzan la vía a la carrera salvándose de milagro. Según las autoridades, el nuevo paso con semáforo peatonal será habilitado a fines de abril. Mientras tanto, en el otro punto que ya funciona entre cuatro y quinto anillo, se estima que unos 1.000 peatones al día pasan por allí deteniendo el tráfico 13 segundos, cada vez que lo usan.



Arauco dijo que esperarán el plan maestro para construir pasarelas. “Queremos acompañar a los japoneses en el estudio que están haciendo para que después no nos arrepintamos de invertir en pasarelas que luego queden como colgaderos de propagandas”, sentenció y adujo que las pasarelas que se hicieron en la doble vía a Cotoca apenas son usadas por un 10% de la gente