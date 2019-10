Apple publicó lista de 'apps' dañadas por ataque

Luego de sufrir un ciberataque del pasado fin de semana, Apple publicó un listado con 25 aplicaciones afectadas por un software malicioso que se instalaba en cualquier dispositivo de la compañía.



WeChat, Uber, Didi Kuadi y juegos como Angry Birds 2 y CarrotFantasy son algunas de las ‘apps’ afectadas por el ataque.



La compañía ha eliminado algunas de estas aplicaciones o las ha sustituido por versiones no dañadas y ya se encuentran disponibles en Apps Store para la descarga en dispositivos.



Esta es la lista publicada por Apple:



- WeChat

- DiDi Taxi

- 58 Classified

- Gaode Map

- Railroad 12306

- Flush

- China Unicom Customer Service (Official Version)

- CarrotFantasy 2: Daily Battle*

- Miraculous Warmth

- Call Me MT 2 - Multi-server version

- Angry Bird 2 - Yifeng Li’s Favorite

- Baidu Music

- DuoDuo Ringtone

- NetEase Music

- Foreign Harbor (*)

- Battle of Freedom

- One Piece (*)

- Let’s Cook

- Heroes of Order & Chaos (*)

- Dark Dawn - Under the Icing City (*)

- I Like Being With You (*)

- Himalaya FM

- CarrotFantasy (*)

- Flush HD

- Encounter