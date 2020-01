Gobierno ve a Adepcoca como un rival

Aumenta la tensión entre el Gobierno del presidente Evo Morales y la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca). La ley que regula este cultivo y su reglamentación tensionan a la región de los Yungas y surgen pedidos de renuncia y hasta amenazas contra el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, quien promueve la difusión de ambos documentos.



Ayer, una asamblea en el estadio de Coripata (La Paz) congregó a más de 25.000 productores del arbusto, llegando a seis conclusiones: desconocer la Ley de la Coca, no asistir a convocatorias para conocer la reglamentación, ratificar y respaldar al directorio de Adepcoca, defender a los medios de comunicación locales, declarar enemigo de los Yungas a Cocarico y no dejar ingresar a autoridades del Gobierno a esa región del departamento de La Paz.

“De parte de la oposición no podemos esperar otra cosa, nosotros tenemos nuestra estrategia de trabajo y seguiremos en nuestro plan. Lo que pueda decir la derecha no nos interesa”, sostuvo anoche la autoridad cuestionada.



Advirtió que los dirigentes de Adepcoca buscan la “desacreditación de las autoridades” y ratificó que el Gobierno no dará su brazo a torcer con la norma, que permite hasta un máximo de 22.000 hectáreas legales de coca en el país, 14.300 para los Yungas y 7.700 para el trópico de Cochabamba.

“Se ratifica desconocer la Ley de la Hoja de Coca y su reglamentación, que el Gobierno está queriendo socializar (...) Tratándose del tema coca, se ha decidido que no va a dejar entrar a ninguna autoridad a los Yungas de La Paz”, informó el dirigente Sergio Pampa.



Los productores esperan la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a un recurso presentado contra la norma; ayer el Gobierno entregó a la Confederación Única Nacional de Productores al Detalle de la Hoja de Coca (Conalprodc) una resolución ministerial que sube de 8 a 10 los taques (bolsas de 50 libras) de la hoja verde para la venta.