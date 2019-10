Se salvó de un tiburón pero no dejará de surfear

El surfista australiano Mick Fanning, que salió indemne de un ataque de tiburón filmado en directo el domingo en Sudáfrica, habló este martes sobre el "milagro" de escapar de los dientes del escualo, lo que no le hace pensar en dejar su pasión, el surf.



Mick Fanning admitió estar pasando una "especie de trauma" después del ataque de tiburón, del que los expertos creen que era un tiburón toro o una gran blanco, pero no lo suficiente como para dejar de surfear.



"El surf me ha aportado mucho, también a mi familia. Me permitió superar momentos dolorosos de mi vida", declaró el surfista que perdió a su hermano mayor, gran promesa del circuito mundial de surf, en un accidente de tráfico en 1998.



"Por lo tanto, darle la espalda al surf, no sería una buena elección", explicó en una rueda de prensa a su vuelta a Sidney. ¿Está listo para saltar al agua de la Jeffreys Bay, donde escapaste del tiburón? "Claro que sí", aseguró.



Las imágenes del ataque son escalofriantes. Fanning, apodado "Relámpago Blanco" y triple campeón mundial de surf, espera a la ola adecuada durante una competición cuando una aleta surje detrás de él.



Mick Fanning empieza a remar con los pies, pero el tiburón le hace caer. Entonces, nada hasta quedar sin aliento.



Durante este tiempo, mientras ve que su compatriota están en peligro mortal, Julian Wilson, sobre su tabla, empieza a remar de forma furiosa hacia el lugar a pesar del peligro. El tiburón es invisible y puede aparecer en cualquier momento y lugar.



Las olas hacen desaparecer a Fanning del campo de visión de las cámaras. Su madre, que observa la competición en directo en Australia, cree perder a su segundo hijo. Pero, sobrevive y es rescatado por varias motos acuáticas de la organización.



"Supongo que alguien velaba por mí. Salir de un ataque de tiburón ileso es un verdadero milagro", estimó el australiano delante de los periodistas, en presencia de su amigo al que calificó de "guerrero".



Héroes en su provincia de Queensland, Julian Wilson, de 26 años, explicó que para él Fanning es un "modelo".



"Tan pronto como me di cuenta de lo que pasaba, fui hacia allí. Ver a Mick Fanning luchar por sobrevivir me dio la energía y el coraje", contó.



"Tal vez es lo que me dio la fuerza, ver que luchaba contra algo mucho más grande que él", prosiguió.



El vídeo del ataque subido a Youtube ha tenido cerca de 13.5 millones de reproducciones y comentado en Twitter, incluso por estrellas de Hollywood como la sudafricana Charlize Theron o el australiano Russell Crowe.