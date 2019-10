Comcipo hará campaña por el 'no' al Estatuto Autonómico potosino

El Comité Cívico de Potosí (Comcipo), actualmente en conflicto con el gobierno, hará campaña y propaganda contra el estatuto autonómico en el referéndum del próximo 20 de septiembre.



Es la única organización potosina que se registró en el Tribunal Supremo Electoral para alentar, a través de propaganda en los medios de comunicación, a la ciudadanía para que rechace el estatuto aprobado en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) en septiembre del 2013.También se inscribió, pero para impulsar su aprobación, el Movimiento al Socialismo (MAS).



En aquel años, la ALD informó que el proyecto de estatuto fue aprobado por unanimidad de los miembros. Pasó por el control constitucional y el 20 de septiembre será sometido a una consulta para que la ciudadanía se pronuncie por el Sí o por el No al estatuto.



Dentro de la lista de organizaciones y partidos políticos, de la sociedad civil o de los pueblos indígena originario campesinos, solo se habilitaron para hacer propaganda el MAS y Comcipo.



En marzo de este año, la entidad cívica rechazó la aprobación del estatuto autonómico en el referéndum, por existir errores de fondo y de forma en los planteamientos. El dirigente Jhonny Llally dijo en esa oportunidad que son al menos 16 las observaciones, por ejemplo, criticó que no se establezcan los límites intermunicipales.



Las organizaciones políticas o sociales que no se registraron para hacer campaña y propaganda no podrán contratar espacios en los medios para manifestar su oposición a los estatutos.



Los medios solo podrán recibir material para ser difundido en las entidades habilitadas. De lo contrario serían sancionados.



Comcipo es una de las principales organizaciones de la ciudad de Potosí críticas al gobierno de Evo Morales. Sus movilizaciones exigiendo atención a sus demandas regionales se han caracterizado por lo extensas y por la adherencia de la ciudadanía. En 2010, la primera manifestación duró 19 días; hoy, la organización está en conflicto al menos 23.

